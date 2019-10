17:45 Uhr

Arm in Gailach sorgt für Aufregung

In der Gailach in Monheim haben Passanten ein vermeintliches Leichenteil entdeckt. Das sorgte für Aufregung.

Ein vermeintlich grausiger Fund in der Gailach hat am Sonntagnachmittag in Monheim für Aufregung gesorgt. Spaziergänger entdeckten gegen 13.30 Uhr in dem Bach ein augenscheinlich menschliches Körperteil: einen abgetrennten Unterarm. Die Polizei rückte an und zog diesen aus dem Wasser – und stellte fest, dass es sich um einen täuschend echt aussehenden Scherzartikel aus Gummi handelte. Den entsorgten die Ordnungshüter. Wer den Arm in die Gailach warf und warum der Unbekannte dies tat, ist unklar. (wwi)

