Bürgerversammlung: Große Vorhaben in Bäumenheim

Plus Die Gemeinde Asbach-Bäumenheim hat in den kommenden Jahren viel vor. Welche Pläne das genau sind.

Die Gemeinde ist nach Einschätzung von Bürgermeister Martin Paninka gut durch die Corona-Krise gekommen, berichtete er in der diesjährigen Bürgerversammlung. Grund dafür sei, dass es den ortsansässigen Unternehmen weitestgehend gut gehe. Das lasse sich vor allem an der Gewerbesteuer messen, die als wichtigste Einnahmequelle für die Gemeinde nicht eingebrochen sei.