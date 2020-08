17:00 Uhr

Asyl: Erlebt der Kreis Donau-Ries die Ruhe nach dem Sturm?

Plus Fünf Jahre nach Angela Merkels „Wir schaffen das“ ist die Bilanz der Integration von Asylbewerbern im Landkreis Donau-Ries eine gemischte. Der Versuch einer Bestandsaufnahme.

Von Thomas Hilgendorf

Die schmalen Gänge schienen den Menschen aus all den Krisenregionen dieser Welt sehr schnell keinen Platz mehr zu bieten. Die Ausländerbehörde des Landratsamtes Donau-Ries in der Donauwörther Heilig-Kreuz-Straße arbeitete im Jahr 2015 am Anschlag – und darüber hinaus. Fünf Jahre ist es her, als die Flüchtlingskrise begann und auch im Landkreis Donau-Ries ad hoc Notunterkünfte für hunderte Flüchtlinge eingerichtet werden mussten. Es ist auch fünf Jahre her, als Bundeskanzlerin Angela Merkel den Ausgang der Krise mit den Worten „Wir schaffen das“ prognostizierte. Ist das eingetroffen? Der Versuch einer (Zwischen-) Bilanz für die Region.

"Überforderungssituation" am Landratsamt in Donauwörth

Johann Stark konnte die Busse von seinem Büro im Erdgeschoss aus kommen sehen im Sommer und Herbst 2015. „Die Ankündigungen, dass Busse mit Flüchtlingen kommen, kamen zu jeder Tag- und Nachtzeit“, erinnert sich der Leiter der Ausländerbehörde am Landratsamt. Meist seien sie in Form kurzer Emails gekommen, teils auch dann, wenn sich die Reisebusse mit Flüchtlingen an den sogenannten Verteilorten München und Rosenheim schon gestartet waren.

Losgegangen war der große Andrang an Migranten aus Krisengebieten ab 2014 mit den Kriegsflüchtlingen aus Syrien sowie mit Migranten aus dem Balkan. Was dann folgte sei kein Vergleich gewesen zu den Zahlen, die in den Jahren zuvor verzeichnet worden waren. Ab 2015 sei dann ausdrücklich eine „Überforderungssituation“ am Landratsamt in Donauwörth eingetreten, so Stark.

Ein ähnliches Bild in den 1990er Jahren wegen des Jugoslawien-Krieges

Ähnliches habe er in den 1990er Jahren aufgrund der Folgen des Jugoslawien-Krieges erlebt, jedoch seien damals „wenn es hoch kommt die Hälfte an Flüchtlingen agekommen“. Teils wurden im Sommer 2015 die Busse direkt zu den Notlagern im Landkreis geleitet worden, etwa zur Neudegger Halle in Donauwörth, wo Notquartiere entstanden, die in Kooperation mit Hilfsorganisationen wie dem Bayerischen Roten Kreuz und den Johannitern installiert worden waren. Hier geschah auch zunächst die Erfassung der Migranten. In der Folgezeit ging es, wie Stark erklärt, vor allem darum, die akute Not zu vermeiden – sprich: Jeder musste ein Dach über dem Kopf haben und versorgt werden können. Dies sei durchaus gelungen, auch unter dem starken Engagement von privaten und kirchlichen Helferkreisen.

Viele Asylbewerber sind von den Notunterkünften auf Orte in ganz Deutschland weiter verteilt worden, andere blieben – ein Jahr nach der ersten „Welle“, im September 2016, lebten 1350 Asylbewerber in dezentralen und zentralen Unterkünften sowie weitere 300 in der Erstaufnahme, die in der still gelegten Alfred-Delp-Kaserne angesiedelt war und später zum schwäbischen Ankerzentrum umfunktioniert wurde. Dieses hatte bis zur Schließung 2019 eine Kapazität von 1000 Plätzen, in der Regel waren dort jedoch zwischen 500 und 800 Asylbewerber untergebracht. Ende 2019 war Schluss mit dem Ankerzentrum Donauwörth – und seitdem müsste der Landkreis nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel wieder mehr Asylbewerber aufnehmen, und zwar 7,2 Prozent des schwäbischen Anteils – aktuell liegt der Kreis Donau-Ries laut Informationen der Ausländerbehörde bei 6,2 Prozent.

2015/16: Busseweise Menschen treffen an manchen Tagen in Donauwörth ein

355 Zuweisungen gab es 2019, vor der Corona-Pandemie lag die Zahl bei 20 Asylbewerbern im Monat, bei Weitem weniger als 2015/16, als an einigen tagen die Menschen busseweise in Donauwörth eintrafen. Seit einigen Monaten können sich Stark und seine Mitarbeiter, deren Zahl in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Ein Beispiel: Gab es 2012 noch einen Asylsachbearbeiter, so liegt die Zahl momentan bei vier; die gesamtzahl der Mitarbeiter wuchs in den vergangenen zehn Jahren von neun auf 19.

Integration steht nun im Fokus

Die Arbeit rund um das viel zitierte Thema Integration habe sich inzwischen deutlich verändert, sagt Ulrike Zitzlsperger. Sie ist zuständig für die Quartiersmanager, die sich um die Asylunterkünfte kümmern. Die Nothilfe, die Versorgung mit dem existenziell Wichtigen, sei anfangs im Fokus gestanden. Jetzt seien es die Themen der Integration, allem voran in Gesellschaft und Arbeitsmarkt.

Christine Jung von der Arbeitsagentur Donauwörth erklärt, dass langsam aber stetig vorangehe bei der Integration in normale Arbeitsverhältnisse: Seien es 2015 im Agenturbereich noch 85 Anerkannte aus nichteuropäischen Ländern gewesen, so seien es Ende vergangenen Jahres 389 gewesen. Die Zahl indes mache bei über 60000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Kreis nur einen kleinen Teil aus, doch der Anstieg der Zahl zeige, dass eine Entwicklung stattfinde: „Der Weg ist länger.“ Sprachbarrieren, das Nachholen fachlicher Qualifikationen auf einem hochtechnisierten Arbeitsmarkt, Probleme bei der Mobilität im ländlichen Raum – all das erfordere „einen langen Atem“, so Jung.

Lesen Sie hierzu auch den Kommentar: Die Extremen links und rechts lagen falsch

Asyl: Häufig eher ein Nebeneinander als ein Miteinander im Kreis Donau-Ries

Der Kontakt zwischen Einheimischen und Asylbewerbern sei oft noch unzureichend, es sei in vielen Fällen eher ein Nebeneinander als ein Miteinander, erklärt indes Zitzlsperger. Die Wohnraumsuche sei ein gewichtiger Punkt; 68 Bewohner von dezentralen Unterkünften müssten diese als anerkannte Asylberechtigte eigentlich schon verlassen – sie haben aber noch keine Bleibe auf dem allgemein engen privaten Markt im Landkreis gefunden.

Doch was bleibt hinsichtlich Merkels berühmtem Zitat? Johann Stark sagt: „Wir haben es gerade noch geschafft.“ Wäre der Zustrom so weitergegangen, so wäre die Ordnung im Staate aus den Fugen geraten, und das könne nicht im Interesse des Landes sein. Ulrike Zitzlsperger würde den Satz der Kanzlerin bejahen: Im Vergleich zur Integration von Migranten in den 1980er Jahren stehe man gut da. Eines wünscht sie sich derweil: „Wir müssen mehr aufeinander zugehen.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen