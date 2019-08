Asyl: Funktioniert die Arbeit der Helferkreise?

Plus 2014 gründete sich der Wemdinger Helferkreis. Seitdem haben Aktive und die Flüchtlinge selbst viel für eine Integration getan. Hat sich das Engagement gelohnt?

Theo Knoll kann sich noch sehr gut erinnern, wie es war. Herbst 2014, als die Zahl der Asylbewerber auch in Wemding sprunghaft anstieg. Als er sich zusammen mit vielen Ehrenamtlichen aus Wemding zusammenschloss zum Helferkreis „Wir mit Euch“. Um etwas zu tun für die Menschen, die ihr Leben in ihrer Heimat aufgegeben, alles aufs Spiel gesetzt haben, um in Deutschland neu anzufangen. „Bei vielen haben wir erst im Laufe der Jahre und auch nur in Häppchen erfahren, was sie auf der Flucht durchgemacht haben“, erzählt seine Frau Brigitte.

Schon 2012 hatte sich gezeigt, dass die Regierung von Schwaben Asylbewerber in Wemding unterbringt – damals noch am Waldbad – aber vor Ort waren die Familien auf sich gestellt. 2014 kamen fast 600 Asylbewerber in den Landkreis, 2015 waren es fast 1200. In Wemding strandeten 110 Flüchtlinge. Anfangs ging es nur darum, irgendwo eine Unterkunft zu finden – in vielen Kommunen anfangs in den Turnhallen. Doch nach einigen Wochen war klar, dass mehr passieren muss, wenn die Flüchtlinge in der Region ein eigenes Leben aufbauen wollen, wenn der Satz von Bundeskanzlerin Angela Merkel „Wir schaffen das“ wahr sein soll.

Ausflüge und gemeinsame Feste sind mittlerweile Teil der Aktionen des Helferkreises. Gerne kochen auch die Migranten Speisen aus ihrer Heimat vor. Bild: Thomas Hilgendorf

Die Ehrenamtlichen des Helferkreises, viele sind ehemalige Lehrer, konzentrierten sich zunächst auf den Deutschunterricht. Doch die Schützlinge, die zum Großteil aus Afghanistan und Syrien stammen, brauchten auch Hilfe gegenüber Behörden, bei sämtlichen Formalitäten. „Anfangs waren alle völlig überfordert – die Menschen, die Behörden und auch wir“, gibt Theo Knoll offen zu. „Und unser Rechtsstaat hat sich auch nicht immer mit Ruhm bekleckert.“ Dabei denkt er an einen Fall eines Vaters, der als einziger seiner Familie fast zwei Jahre auf seinen Pass warten musste.

2019 kamen gut 100 neue Flüchtlinge in den Landkreis

Heute, vier Jahre nachdem die große Welle an Flüchtlingen verebbt ist – 2019 kamen bisher gut 100 neue Flüchtlinge, die das Landratsamt auf die Kommunen verteilen musste – kann die Gruppe um Hauptorganisatorin Heidi Dietrich zufrieden auf die Entwicklung ihrer Klienten blicken. Frauen wie Männer absolvierten Integrationskurse beschafften sich Papiere. Kinder, die ohne Deutschkenntnisse nach Wemding kamen, lernen derzeit für die Mittlere Reife oder gehen auf das Gymnasium, die Größeren machen an der FOS das Abi oder beginnen Berufsausbildungen. Meist haben beide Eltern einfache Arbeit gefunden und bis auf wenige konnten die Familien in eigene Wohnungen ziehen. Vor allem die Buben kommen über den Fußball gut in Kontakt mit Gleichaltrigen. „Die Vereine sind enorm wichtig“, sagt Theo Knoll.

Die Familien sind zur Ruhe gekommen, haben die schrecklichen Erlebnisse und Demütigungen vor und während der Flucht überwunden. Und gerade auch die jungen Frauen schätzen ihre neu gewonnene Freiheit und Selbstbestimmtheit. „Für die Familien ist das Fluch und Segen“, sagt Helferkreis-Mitglied Rudolf Dietrich.

Wo also hakt es noch? Für Dietrich, der aktuell einen seiner Schützlinge auf die Führerscheinprüfung vorbereitet, ist klar: „Die deutsche Sprache perfekt zu lernen, ist sehr schwer und für die Migranten eine Lebensaufgabe“, sagt der ehemalige Leiter der Leonhard-Fuchs-Mittelschule in Wemding.

Wo sind die Grenzen der Integration?

Brigitte Knoll sieht die Grenzen der Integration in den unterschiedlichen Religionen. „Unsere Familien gehen auf keine städtischen Feste oder feiern unsere religiösen Anlässe. Das schließt sie ein Stück weit aus der Gesellschaft aus.“

Ein weiteres Hindernis sieht sie in der deutschen Bevölkerung. „Viele wollen sich nicht auf die Fremden einlassen und halten lieber Distanz“, sagt Knoll. Das merke sie immer wieder bei der Wohnungssuche. Sobald klar ist, dass eine syrische Familie mit vier Kindern die Wohnung möchte, ist diese plötzlich schon vergeben.

Doch für die Aktiven des Helferkreises ist es keine Frage, dass gerade in Kleinstädten wie Wemding die Integration der anerkannten Flüchtlinge gut gelingen kann. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Dietrich. Und nicht nur er, sondern alle aktuell noch etwa zwölf aktive Helfer haben längst erfahren, dass die Arbeit mit den Migranten bereichernde Einblicke in fremde Kulturen bereit hält und menschlich viel zurückgibt.

