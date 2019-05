vor 17 Min.

Asylprojekt: „Hier funktioniert die Integration“

In der Harburger Altstadt ist ein Gebäude mit hoher staatlicher Förderung saniert worden. Nun leben drei Flüchtlingsfamilien in dem Haus.

In Harburg saniert ein Investor mit hoher staatlicher Förderung ein Gebäude. In diesem leben nun drei Flüchtlingsfamilien. Redner sprechen von Vorzeigeprojekt.

Von Wolfgang Widemann

Grau und verlassen stand das mächtige Gebäude schräg oberhalb des Rathauses in Harburg. Seit rund zehn Jahren war es unbewohnt und schien dem Verfall preisgegeben – wie so manch anderes Bauwerk in der Altstadt. Doch nun ist neues Leben eingezogen. Das Wohnhaus in der Schlossstraße in Harburg beherbergt drei Familien mit insgesamt 16 Personen.

Es sind Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. Sie konnten einziehen, weil ein Investor aus Augsburg das Gebäude kaufte und sanierte. Dies geschah mit hohen Fördergeldern, vor allem aus einem Bund-Länder-Programm namens „Leerstand nutzen – Lebensraum schaffen“.

Offizieller Einzug

Am Freitag feierten Politiker, Vertreter der Stadt und der Regierung von Schwaben sowie einige Gäste zusammen mit den Bewohnern offiziell den „Einzug“. Diverse Redner sprachen von einem Vorzeigeprojekt. Besitzer Florian Skudlarek investierte nach eigenen Angaben rund 500000 Euro in die Sanierung. Etwa 300000 Euro davon wurden über die Förderung abgedeckt. 270000 Euro kamen aus dem Programm des Freistaats und des Bunds.

Die Stadt Harburg steuerte den Richtlinien zufolge einen Eigenanteil von 30000 Euro bei. Im Gegenzug musste sich Skudlarek verpflichten, die Wohnungen mindestens sieben Jahre lang an (anerkannte) Asylbewerber zu vermieten. Eine weitere Zuschussbedingung: 25 Jahre lang darf die Immobilie nur als „preiswerter Wohnraum“ vermarktet werden.

Erste Erwähnung 1571

Bürgermeister Wolfgang Kilian erklärte, dass es sich bei dem Areal um die Keimzelle der Stadt handeln dürfte. Das Gebäude wird 1571 erstmals erwähnt und diente lange Zeit unter anderem als evangelisches Pfarrhaus, ehe es im 19. Jahrhundert in Privatbesitz überging. Von 1955 bis 1965 betrieb die Familie Henninger in dem Bauwerk eine Seilerei und Töpferwarenhandlung. Seitdem wird es laut Kilian im Volksmund „Henninger-Haus“ genannt.

Skudlarek erwarb es 2016 und ging auf die Kommune zu. Man kam überein, das Anwesen für das genannte Förderprogramm anzumelden. Bürgermeister Kilian sagte, ihm sei bewusst, dass es auch kritische Stimmen geben, jedoch zeigte er sich überzeugt davon: „Hier funktioniert die Integration.“

Christine Schweiger von der Regierung von Schwaben – die Behörde ist für die staatliche Zuschussvergabe zuständig – erläuterte die zwei Ziele des auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise aufgelegten Programms. Zum einen sollten leer stehende Gebäude mit neuem Leben erfüllt, zum anderen Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen werden.

Drei Projekte in Schwaben

Das Interesse an dem Programm, das eigentlich für Kommunen konzipiert ist, sei bislang aber nicht gerade groß. Gerade drei Projekte in Schwaben seien aktuell fertiggestellt. Christine Schweiger sagte, sie hoffe, dass das Gebäude in Harburg als Vorbild für Nachahmer diene.

Landrat Stefan Rößle äußerte sich ähnlich. Er sprach von einem „Mutmacher für andere Investoren“. Gerade in Harburg, der vom Leerstand im Ortskern besonders betroffen sei, habe man ein sinnvolles Vorhaben verwirklichen können. Rößle machte klar, dass im Donau-Ries-Kreis neue Wohnungen benötigt werden – zum einen wegen der Asylbewerber, zum anderen wegen der Tatsache, dass „jedes Jahr im Landkreis über 1000 Arbeitsplätze entstehen“.

260 Quadratmeter Wohnfläche

Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler bezeichnete das Vorhaben als „wirklich tolle Maßnahme“. Fackler dankte der Kommune, „dass sie soziale Stadtentwicklungspolitik macht“. Der Harburger Stadtrat Manfred Schick, der sich besonders um Asylbewerber kümmert, freute sich, dass die drei Familien „jetzt ein Zuhause haben“. Die Erwachsenen hätten zum Teil schon Jobs, die Kinder besuchten die hiesige Schule: „Es ist alles gut.“ Und weiter: „In diesem Fall ist das Geld mit Sicherheit nicht sinnlos ausgegeben worden.“

Der einfach gehaltene Innenraum des Bauwerks umfasst gut 260 Quadratmeter Wohnfläche. Die Familien haben es sich dort mit gebrauchten Möbeln eingerichtet. Bei der Feier am Freitag bestanden die Bewohner darauf, die Gäste mit selbst gemachten Speisen zu bewirten.

