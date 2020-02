20.02.2020

Atelierbesuch bei Helmut Hampel

Kunstfreunde zu Gast in Steinmetz-Werkstatt

Helmuth Hampel ist Steinmetz und Bildhauer. Er arbeitet in Stein, aber auch in Holz und Bronze. Seit vielen Jahren ist er Vorstandsmitglied der Kunstfreunde Donauwörth. Bei einem Atelierbesuch in seiner Werkstatt in Mertingen konnten die Kunstfreunde nun eine Figur bewundern, die gerade aus französischem Kalksandstein entsteht: 1,80 Meter hoch, 400 Kilo schwer. Auf der Freifläche vor der Werkstatt beeindruckt eine Skulpturenausstellung.

Aber Helmuth Hampel überrascht durch die künstlerische Vielfalt seiner Arbeiten. Seine Kalligrafien sind präzise und feinlinige Perfektionen auf ganz hohem Niveau. „Nach dem Besuch bei Karl Rubner im vergangenen Jahr und dem aktuellen Besuch bei Helmuth Hampel wollen wir eine neue Reihe unserer Atelierbesuche starten,“ erklärt Organisatorin Yvonne Rappl. „Es ist immer wieder eine interessante und inspirierende Erfahrung, in die Arbeitsweise von Kollegen eintauchen zu können.“ (dz)

