Auch Gott sucht Mitarbeiter

Im Advent begleiten uns die Worte von Pfarrern aus Donauwörth und Umgebung durch die staade Zeit. Zum zweiten Advent schreibt Dekan Robert Neuner.

Mitarbeiter(in) gesucht! So ist seit Anfang Advent am Donauwörther Liebfrauenmünster zu lesen. In Verbindung mit der Verkündigungsszene wird deutlich, dass es sich dabei nicht um die Ausschreibung irgendeiner Arbeitsstelle innerhalb der Pfarreiengemeinschaft handelt. Gott selbst ist auf der Suche nach Mitarbeitern, die sich von ihm rufen lassen, die Menschen auch unserer Tage an seine Treue und Freundlichkeit zu erinnern. Zugleich sollen seine Mitarbeiter aber auch aufmerksam machen auf die Verbindlichkeit, mit der sich Gott auf uns Menschen einlässt und auf die er eine Antwort von uns erwartet.

Diese Antwort wird sich immer wieder orientieren an dem, wie der Mensch gewordene Gottessohn Jesus uns begegnet, was er uns sagt und vorlebt. Solche Mitarbeiter hat er immer wieder gefunden: Einer hat nach wie vor seinen Platz in den Herzen der Kinder, und auch Erwachsene lassen sich anrühren von dem, was man sich von Bischof Nikolaus erzählt. Willkommen ist er mit seinen ersten weihnachtlichen süßen Gaben. Und so liebenswürdig verpackt können wir auch manches mahnende Wort, das er spricht, gut verkraften.

Wofür Nikolaus mit seinem Namen steht

Mit seinem Namen erzählt Nikolaus davon, was Gott mit uns und für uns will. Aus zwei griechischen Wörtern ist der Name des heiligen Bischofs zusammengesetzt: „nike“ und „laos“ – „Sieg“ und „Volk“. Den Sieg des Volkes, den Sieg des Menschen mag Gott. Adventlich übersetzt mag das bedeuten: Wir Menschen sind Gewinner, weil Gott es nicht zulassen mag, dass wir uns verlieren in Oberflächlichkeit oder Hoffnungslosigkeit, in leerer Gesetzesfrömmigkeit oder Aberglauben. Weil wir nicht verloren gehen sollen, hat er sich an unsere Seite gestellt. Gott ist uns gut, und er tut uns gut – was für eine Botschaft. Botschafter dieser Güte zu sein, dazu ruft er uns. Dazu sucht er heute noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit niemand um uns herum oder nach uns verzweifeln muss, weil er nicht mehr glauben kann, dass Gott längst mitten unter uns ist.

Wenn Sie in den nächsten Tagen an der Verkündigungsszene am Turm des Liebfrauenmünsters vorbeikommen und auch lesen „Mitarbeiter(in) gesucht!“, dann lassen Sie sich doch daran erinnern, dass er Sie mit Ihren Fähigkeiten, mit Ihrer Liebenswürdigkeit, aber auch mit Ihren Grenzen gut brauchen kann, die Menschen unserer Tage wissen zu lassen: Gott ist uns gut!