Auch Rain bekommt jetzt ein Testzentrum

Plus Bisher war das Lechgebiet ein weißer Fleck auf der Karte der Schnelltest-Stationen. Jetzt wird in Rain nachgezogen und ein Testzentrum eröffnet.

Das Lechgebiet war in Sachen Schnelltest-Möglichkeit bisher ein weißer Fleck. Die Abfrage des Landratsamtes, welche Apotheker sich am Netzwerk in Sachen Antigen-Schnelltests beteiligen will, lief ins Leere. Jetzt aber ist Bewegung in die Sache gekommen. In Rain richtet Ivo Gropper, der Inhaber der örtlichen Stadtapotheke, ein Testzentrum für Corona-Schnelltests ein.

Örtlichkeit ist das katholischen Pfarrzentrum (Hauptstraße 35). Im ebenerdigen Treppenhaus sind der barrierefreier Zugang und die reibungslose Abwicklung gesichert, da es keinen „Gegenverkehr“ geben wird. Außerdem kann der kleine Pfarrsaal notfalls als Wartezone genutzt werden.

Schnelltest n Rain: Eröffnet werden soll im Laufe der kommenden Woche

Dieses Testzentrum soll im Laufe der kommenden Woche eröffnet werden. Ein früherer Zeitpunkt ist laut Ivo Gropper nicht möglich, da die gesamte erforderlich technische Ausstattung – inklusive Telefonleitung – im Pfarrzentrum derzeit dafür eingerichtet wird. Zunächst wird es folgende Öffnungszeiten geben: Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Wie Apotheker Gropper aber gegenüber unserer Zeitung sagt, „wollen wir die Schnelltestung von Montag bis Samstag ganztags anbieten, sobald wir das personell stemmen können“.

So läuft es im Schnelltestzentrum in Rain ab:

Das Prozedere läuft so ab: Wer das Ergebnis eines Schnelltests braucht, sei es zum Einkaufen, für Besuche et cetera, meldet sich im Idealfall telefonisch (die Nummer steht noch nicht fest, wird rechtzeitig bekannt gegeben) oder digital an. Dafür stehen die facebook-Seite und die Homepage der Stadtapotheke Rain zur Verfügung. Spontanes Vorbeikommen im Testzentrum ist ebenfalls möglich, kann aber unter Umständen zu Wartezeiten führen und Menschenansammlungen sollen ja grundsätzlich vermieden werden.

Das jeweilige Testergebnis steht dann etwa 20 Minuten später fest und kann im Testzentrum direkt abgeholt werden oder in der Stadtapotheke oder kann als Nachricht aufs Handy angefordert werden. Laut Ivo Gropper ist dieses Ergebnis dann 24 bis 48 Stunden gültig.

