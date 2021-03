vor 42 Min.

Auch die Gemeinde Mertingen muss auf's Geld schauen

Plus 150 Projekte bringen die Gemeinde an ihre Grenzen. Warum beim Haushalt vorsichtig kalkuliert wird und welche Projekte trotzdem verwirklicht werden sollen.

Von Helmut Bissinger

Die üppigen Zeiten sind auch in Mertingen vorbei. Zwar verabschiedete die Gemeinde einen 18-Millionen-Haushalt, doch die Liste der Wünsche ist lang und der Kämmerer bremst. Angesichts der Auswirkungen der Pandemie kalkuliert Jörg Baumgärtner vorsichtig. Sein Ansatz: nur 2,2 Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer. „Wir werden nicht alle 150 Posten im Vermögenshaushalt schaffen“, dämpfte Bürgermeister Veit Meggle die Erwartungen.

3,6 Millionen Euro bleiben für Investitionen – eine Summe, die in den Jahren bis 2024 ähnlich sein soll. Viel Geld wird dabei in den Untergrund fließen: Bis 2023 soll das gesamte Kanalnetz in Mertingen, Druisheim und Heißesheim gespült, mit Kameras befahren und auf Schadstellen untersucht werden. 366.000 Euro werden hierfür fällig. Wenn man wisse, wo angesetzt werden müsse, so Kämmerer Baumgärtner, wolle man ein Sanierungskonzept erarbeiten. Dafür hat er vier Jahre jeweils 300.000 Euro angesetzt.

Mertingen: Neues Wasserwerk ganz oben auf der Agenda

Ganz oben auf der Agenda steht die Planung eines neuen Wasserwerks für 510.000 Euro auf zwei Jahre. Erst danach soll es um die Umsetzung gehen. Mit Nachdruck will die Kommune die Breitbandversorgung verbessern. Ziel sei es, alle Haushalte mit Glasfaser-Anschlüssen fürs Internet auszustatten. Einher damit geht das Bestreben, die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen voranzutreiben, um man direkt von der Couch Behördengänge erledigen könne.

Eine Million Euro stehen bereit, um Grundstücke zu erwerben. Dies geschehe um neues Wohnland auszuweisen, jedoch auch die Weichen für ein dringend benötigtes Gewerbegebiet zu stellen. Ungelöst bleibt die Nutzung der sogenannten Pfennig- und Schuster-Anwesen im Ortszentrum. „Dazu wollen wir ein Nutzungskonzept aufstellen“, erklärte Bürgermeister Meggle.

Auch die Sanierung der Mertinger Schulturnhalle wird teuer

Weitere Brocken auf der Ausgabenseite sind die Sanierung der Schulturnhalle (dafür sind 400.000 Euro angesetzt) sowie der Erwerb des früheren Südstahl-Verwaltungsgebäudes in unmittelbarer Nachbarschaft zur Soccer-Halle. Es soll vom jetzigen Besitzer, der Molkerei Zott, für 600.000 Euro erworben und für weitere 100.000 Euro zu einem „Haus der Vereine“ umgebaut werden.

Freuen dürfen sich alle Vereine, aber ganz besonders die Freiwillige Feuerwehr: Ihr in die Jahre gekommenes Löschfahrzeug soll durch ein neues ersetzt werden. Es ist bereits bestellt, kann wegen Lieferengpässen erst 2022 an die Feuerwehr übergeben werden. Das neue Fahrzeug kostet nach der Auflistung des Kämmerers 470.000 Euro, wovon 160.000 Euro staatlich gefördert werden.

Gemeinde Mertingen will Darlehen über 2,5 Millionen Euro aufnehmen

Um alle Maßnahmen durchführen zu können, will man 2,5 Millionen Euro an Darlehen aufnehmen. Aus den Rücklagen sollen 1,9 Millionen Euro entnommen werden. Damit schmelzen diese zum Ende des Jahres auf 4,6 Millionen Euro ab. Für 2021 hat der Kämmerer eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1178 Euro errechnet.

Bürgermeister Meggle sprach von einem „ausgewogenen Finanzierungsmix“. Er betonte, dass man konservativ geplant habe. Angesichts der Vielzahl auch kleinerer Aufgaben sei gewährleistet, „dass es uns in diesem Jahre keine einzige Minute langweilig werden wird“. Meggle nutzte die Gelegenheit, um an den Gemeinderat zu appellieren, die Beschlüsse demokratisch mitzutragen.

Auch wenn es vielfach unterschiedliche Auffassungen gäbe, dürfe man versichert sein, „dass wir alles versuchen, Mertingen noch lebenswerter zu machen“.

