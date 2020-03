Auch in Corona-Zeiten gibt es die Grippe: 241 Fälle, ein Toter im Landkreis

Plus Das Coronavirus steht derzeit im Fokus. Doch natürlich gibt es auch Influenza. Und die geht nicht immer glimpflich ab, wie ein trauriger Fall wieder beweist.

Auch wenn es noch keinen bestätigten Fall gibt, sind die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus auch in der Region längst und deutlich zu spüren. Die Bürger reagieren vermehrt mit Hamsterkäufen, Veranstaltungen werden abgesagt, Desinfektionsmittel und Mundschutzmasken und sogar Toilettenpapier oder Nudeln können nur noch mit Glück ergattert werden. Während im Moment Corona in aller Munde ist, tritt die Grippe – zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung – in den Hintergrund. Dessen ungeachtet gibt es im Landkreis freilich wieder zahlreiche Influenza-Fälle. Einer davon endete tödlich.

Zum aktuellen Zeitpunkt wurden dem Gesundheitsamt Donau-Ries in der laufenden Saison 241 Erkrankte gemeldet. Und es gab auch schon einen Todesfall: Ein 56-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis starb im Januar an den Folgen der Influenzaviren. Laut dem Gesundheitsamt waren bei ihm keine Vorerkrankungen bekannt.

Weniger Grippe-Fälle als in den Vorjahren

Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es dieses Mal allerdings bislang weniger Fälle. In der Saison 2018/2019 waren 386 Personen gemeldet, die an den Influenzaviren erkrankt waren, damals gab es ebenfalls einen Toten. 2017/2018 traf es die Region noch schlimmer, wie das Gesundheitsamt mitteilt: Es gab fünf Todesfälle in Folge der Grippe, die Opfer waren im Alter von 80 bis 94 Jahren.

Auch wenn die regionalen Zahlen heuer unter den Vorjahren liegen, so ist die Grippe bayernweit gesehen auf dem Vormarsch. Betrachtet man den gesamten Freistaat, so übersteigen die Meldezahlen der Grippeinfizierten sogar die des vergangenen Winters.

Grippe: Der Höhepunkt scheint bereits erreicht

Die Influenza-Aktivität in dieser Saison ist zwar immer noch erhöht, der Höhepunkt der Grippewelle scheint aber überwunden zu sein. Die Meldezahlen in der Region waren in der Tendenz zuletzt sinkend. Das Gesundheitsamt rechnet jedoch in den nächsten zwei bis vier Wochen mit einem erhöhten Aufkommen von Grippeerkrankten.

Was die Nachfragen in der Behörde angeht, so steht Influenza derzeit allerdings nicht an erster Stelle. „Hauptsächlich gibt es aktuell Anfragen zum Coronavirus“, heißt es aus dem Landratsamt.

