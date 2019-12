01.12.2019

Auch in Wemding wird für das Klima demonstriert

Eine kleine Gruppe zeigt Flagge.

Anlässlich der anstehenden Weltklimakonferenz in Madrid hat sich auch am Wemdinger Marktplatz eine Gruppe Umweltschützer aus dem Ries getroffen, um für ein besseres Klima zu demonstrieren. Die Veranstaltung war vom Landratsamt genehmigt.

Die Gruppe hatte sich vor vielen Jahren schon gegen die Riesautobahn, gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, gegen die Mülldeponie am Möderhof und jetzt gegen die Klimakatastrophe gewehrt. Zwei Stunden zeigten die Teilnehmer Flagge für mehr Umweltschutz. Nach einem Grußwort des Veranstalters und Wemdingers Bruno Frey, stimmte er noch das Lied „Unsere Erde hat Probleme“ für die Umwelt an.