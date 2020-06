vor 18 Min.

Auch in der Region stehen fast alle Reisebusse still

Eine weitere Branche, die unter Corona und den Folgen leidet: Die Busunternehmen. Es gab deshalb in Deutschland bereits Demonstrationen und Sternfahrten, auch die Firmen in der Region sind äußerst besorgt.

Plus Die Branche weiß nicht, wann wieder Tagestouren und längere Fahrten mit dem Bus unternommen werden dürfen. Wie Unternehmen mit der kritischen Situation umgehen.

Von Helmut Bissinger

Einige sind jetzt wieder im Schulverkehr im Einsatz, andere auf Parkplätzen stillgelegt. Seit den Einschränkungen wegen Corona gibt es keine Busreisen mehr. Wie in anderen Branchen herrscht Unsicherheit. „Wir haben keine Anhaltspunkte“, sagt Busunternehmer Christian Link aus Donauwörth. Er wünscht sich, dass Reisen mit Abstandsregelungen für Passagiere wieder möglich wären.

Es tue den Fahrzeugen nicht gut, nicht gefahren zu werden, sinniert Link. Als die Schulen geschlossen waren, fuhr kein einziger Bus. Nun sind nach einer Entscheidung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums Busreisen wieder möglich – unter welchen Voraussetzungen, das sei allerdings unklar. Und es sei offen, ob Busreisen überhaupt nachgefragt würden, wenn sie nun wieder durchgeführt würden.

Kunden gehen ja auch zum Einkaufen

Dass man bei Fahrten künftig Mund-und-Nasen-Masken tragen müsse, sei selbstverständlich. Darin sieht Link kein Problem. In Gesprächen mit Kunden habe er festgestellt, dass diese keine Angst hätten. „Sie sagen, wir gehen ja auch zum Einkaufen.“

Im Moment gäbe es allerdings nicht einmal eine Anfrage. „Natürlich hatten wir in der Vergangenheit Vereinsausflüge oder mehrtägige Urlaubsreisen“, blickt Link zurück. Das sei alles schwer realisierbar. Über die sonstigen Auflagen muss er fast schmunzeln: zum Beispiel, dass der Omnibus alle zwei Stunden durchgelüftet werden müsse. Dabei hätten die modernen Busse alle ein modernes Lüftungssystem. Mit dem Linien- und Schülerverkehr kann Link sein Unternehmen einigermaßen über Wasser halten, „aber die stillgelegten Busse machen mir jeden Tag Angst“.

Dankbar für jeden Fahrgast

Ähnlich sieht es Christine Osterrieder. Ihr Busunternehmen in Donauwörth mit einer Zweigstelle in Wemding habe eine „schwere Zeit“ hinter sich. Nun aber hofft sie, dass sie wieder mehr der stillgelegten Omnibusse in Betrieb nehmen und Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen könne. Nach den ersten Lockerungen soll mit Tagesfahrten in Bayern oder nach Baden-Württemberg gestartet werden. „Wir sind dankbar für jeden Fahrgast, der uns die Treue hält“, sagt sie.

Man werde alles unternehmen, um die Hygienevorgaben der Staatsregierung einzuhalten. Das bedeute aber auch, dass in einem 50-Sitzer höchstens 20 Fahrgäste befördert werden könnten, um den Mindestabstand einzuhalten. Touristische Fahrten seien möglich, allerdings keine Gruppenreisen, also dürften auch keine Vereinsgesellschaften auf Tagesreise gehen. „Die Nachfrage ist da. Unsere Stammkunden warten schon auf die Fahrten“, hat Osterrieder festgestellt. Andererseits spüre sie bei anderen eine Zurückhaltung.

Auch Osterrieder führt Schulbustouren durch. Es sei eine große Herausforderung gewesen, auf die veränderten Bedingungen zum Schulneustart zu reagieren. Logistisch habe man manches neu organisieren müssen.

Lockerungen sind notwendig

Werner Schwarzer vom gleichnamigen Busunternehmen in Nördlingen bedauert, dass er dem Kegelverein, der einen Ausflug plane, derzeit noch eine Absage erteilen müsse. Er kann sich allerdings vorstellen, dass sich die Situation bei niedrigen Infektionszahlen schon bald weiter verbessern könnte. Er und seine Mitarbeiter warten darauf, „wieder richtig loslegen zu können“. Weitere Lockerungen seien notwendig, um auch so kalkulieren zu können, dass die Fahrten und Reisen für die Kunden attraktiv seien. „Das ist im Moment schwierig, weil wir im Bus weniger als die Hälfte der vorhandenen Sitzplätze belegen können.“ Schon, so habe er vom Verband gehört, seien Klagen von Kollegen bei den Gerichten anhängig.

Erst einmal abwarten will man bei Hauck Reisen in Westheim. Geschäftsführer und Gesellschafter Michael Bader hofft, dass die Auflagen sich in den nächsten Wochen noch verändern. „Denn im Moment sind die Regelungen unglücklich und unklar“, sagt er. Bei genauerem Hinsehen sei einiges einleuchtend, anderes einfach nicht praktikabel. Im Unternehmen selbst habe man bereits ein Konzept entwickelt und werde wohl mit Reisen innerhalb Deutschlands starten.

Er, so sagt Bader, hätte sich gewünscht, dass die Bestimmungen „mehr an der Praxis orientiert wären“. Er hofft auf zeitnahe Änderungen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen