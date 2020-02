18.02.2020

Auch nach dem Jubiläum gibt es viel zu tun

Rain: Freundeskreis Stadtpark will die Attraktivität steigern

Mit 19 Veranstaltungen hat der Freundeskreis Stadtpark im Vorjahr einmal mehr seinen Beitrag zur Belebung des Gartenschau-Geländes geleistet. Zum zehnjährigen Jubiläum gab es nicht nur eine gut besuchte öffentliche Feier, sondern der Verein stiftete auch eine Sitzgarnitur und zwei Ruheliegen. Vorsitzender Helmut Herz erinnerte im Jahresbericht unter anderem an die Meditationen, Kaffee- und Grillnachmittage, den Bildhauerkurs, die Beteiligung an Ferienprogramm und Weihnachtsmarkt sowie den Abend „Wein und Gesundheit“. Jeden ersten Montag im Monat ist außerdem Stammtisch. Bei leicht steigender Tendenz gehören dem Freundeskreis jetzt 337 Mitglieder an, berichtet Herz weiter.

Der Kassenbericht von Brigitte Kurrer zeigte, dass der Verein trotz der Investitionen von 2019 weiterhin über ein beachtliches finanzielles Polster verfügt, mit dem weitere Anschaffungen zur Attraktivitätssteigerung erfolgen sollen. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Bürgermeister Gerhard Martin dankte dem Verein für das gute, solide Angebot, mit dem er den Aufenthaltsort Stadtpark aufwertet. Er leitete auch die Neuwahlen – problemlos konnten alle Funktionen besetzt werden.

Bei der Ausschau regte Vorsitzender Herz die Anschaffung weiterer Bänke am westlichen Teil des Hauptweges und Überlegungen zu Aktivitäten im Polizeigarten vor oder nach den Kinotagen an. Dem Jugendrat werde man die Zusammenarbeit anbieten und gezielt um junge Mitglieder werben. Aus der Versammlung wurde eine Boccia-Bahn zur Diskussion gestellt. Der neue Vorstand hat damit einige Gesprächspunkte.

In den Vorstand wurden für die nächsten drei Jahre gewählt: Vorsitzender Helmut Herz, Zweite Vorsitzende Marianne Hirschbeck-Henhapl (bisher Schriftführerin), Kassierin Brigitte Kurrer (wieder gewählt), Schriftführer Adalbert Riehl (neu), Beisitzer Monika Hohler, Hildegard Schiller, Anneliese Stuber, Marianne Wohlrab, Fritz Wohlrab, Gertraud Würth (alle wieder gewählt), Gabi Hilz, Rosi Hugl, Anneliese Riehl (alle neu) und Franz Müller (bisher Zweiter Vorsitzender). Kassenprüfer sind weiterhin Sibylle Hackenberg und Norbert Zwiefelhofer.