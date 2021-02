vor 35 Min.

Auchsesheim: „Müllsünder“ durch seinen Kontoauszug überführt?

Vor den Glascontainern im Glockenfeldweg in Auchsesheim wird jede Menge privater Müll entsorgt. Darin entdeckt die Polizei ein interessantes Dokument.

Wie die Polizei mitteilt, hat eine zunächst unbekannte Person am Montag zwischen 8 bis 16 Uhr vor den Glascontainern am Glockenfeldweg in Auchsesheim zahlreichen privaten Müll und Unrat entsorgt. Dies wurde der Donauwörther Polizei per Online-Anzeige mitgeteilt.

Im Rahmen erster Ermittlungen wurde in dem Müll ein privater Kontoauszug gefunden und sichergestellt. Dieser weist auf einen 36-jährigen Mann hin, gegen den nun als vermeintlicher Verursacher ermittelt wird. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetz wurde aufgenommen.

