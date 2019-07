vor 4 Min.

Auf den Spuren der Vorfahren

Amerikaner besuchen Harburg und treffen auf bislang nicht bekannten Verwandten

Von Richard Hlawon

Eine „Reise in die Vergangenheit“ im wahrsten Sinn des Wortes unternahm dieser Tage Adrienne Smith aus Kalifornien. Sie besuchte bei einer Europareise auch Harburg, den Ort, aus dem im Jahr 1885 ihr Urgroßvater Karl Wilhelm Stark zusammen mit seiner Schwester Frieda ausgewandert war.

Zwei weitere Brüder, Heinrich und Friedrich Stark, blieben in Harburg. Die Emigranten ließen sich in den USA in Cincinnati, später in Queens, New York, nieder; Karl, der in den USA seinen Namen in Charles änderte, ergriff den Beruf eines Barbiers und gründete eine Familie, zu deren Nachkommen Adrienne Smith und ihre Kinder Alexandra und Aidan zählen.

Der letzte Nachtwächter Harburgs

Bei ihrem Europa-Trip machten die drei zunächst Station in Frankreich, wo sie ein Spiel des US-Teams bei der Frauen-Fußball-WM besuchten, denn alle drei spielen selbst begeistert „Soccer“, wie unser Fußball in den USA genannt wird. In Harburg nahmen sie Quartier im Schlosshotel und ließen sich von Veronika Stolz bei einer englischsprachigen Führung die Stadt zeigen. Wichtige Stationen bildeten dabei die Häuser, in denen einst Familien ihrer Vorfahren gelebt hatten. Zu Beginn der Egelsee-Straße steht das Haus, in dem einst die Familie von Adam und Christine Stark (geborene Sigmund) wohnte, der Eltern des Urgroßvaters. In derselben Straße befindet sich ferner das Haus, das früher Heinrich Stark gehörte, einem der nicht emigrierten Söhne. Er war als einer der letzten Nachtwächter Harburgs (1923 bis 1935) bekannt. Das geschichtsträchtige „Badhaus“ steht auf der steinernen Brücke; in ihm übte Friedrich Stark, ein weiterer Bruder, von 1891 bis 1925 den Beruf des „Baders“ aus.

Hobby-Ahnenforscher Heinz Ullrich half

Adrienne Smith hatte sich sorgfältig auf ihren Besuch vorbereitet. Mithilfe des Harburger Hobby-Ahnenforschers Heinz Ullrich verschaffte sie sich einen Überblick über die deutschen Wurzeln ihres Stammbaums; Ullrich vermittelte Smith die Begegnung mit dem Enkel Heinrich Starks, Frieder Stark, einem bis dahin unbekannten Verwandten.

Das Stadtarchiv Harburg schließlich verdeutlichte die Stellung der Vorfahren in Harburg.

