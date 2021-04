Auf der Suche nach Pfaden für Radler

Die neu gegründete Mountainbike-Abteilung des TSV Wemding will Strecken im Umfeld der Stadt ausweisen. Die Sparte bekommt einen Treffpunkt

Fahrradfahren ist „in“. Das trifft auch auf die sportliche Variante mit geländegängigen Rädern zu. Viele von diesen Freizeitsportlern brausen am liebsten durch den Wald, am besten auch noch steile Hänge hinab. Die entsprechenden Pfade, die bisweilen noch mit baulichen Maßnahmen (zum Beispiel Steintreppen und Holzstämmen) aufgepeppt werden, heißen in der Mountainbiker-Szene „Trails“. Solche will die im vorigen Jahr neu formierte Mountainbike-Abteilung des TSV Wemding in der Gegend um die Stadt offiziell anlegen. Aber es gibt auch noch andere Neuigkeiten aus dem Verein zu diesem Thema.

Rund um Wemding pflegen Geländeradler ihren Sport schon seit geraumer Zeit. Bislang gibt es aber nur zwei offiziell ausgewiesene Trails nördlich des Ortes im Umfeld des Waldsees. Die Aktivitäten der Mountainbike-Fahrer haben nach Auskunft des TSV-Vorsitzenden Anton Eireiner in den vergangenen Monaten kräftig Fahrt aufgenommen. Zu einer Info-Veranstaltung im vorigen Jahr kamen über 70 Interessierte. Praktisch alle seien inzwischen Mitglied der Sparte.

Die fragte in den vergangenen Wochen bei Grundstückseigentümern und Institutionen an, ob auf ihren Flächen solche Trails denkbar wären. Wenn ja, würde über die Stadt jeweils ein Nutzungsvertrag geschlossen. „Es muss rechtlich auf sicheren Füßen stehen“, erklärt der Vorsitzende dazu.

Das Thema beschäftigte nun auch den Gemeinderat in Fünfstetten. Im Forst der benachbarten Kommune in der Nähe des Steinbruchs der Firma Eireiner könnten sich die Mountainbiker einen Weg vorstellen. Allerdings spielen die Fünfstettener da nicht mit, berichtet Bürgermeister Josef Bickelbacher. Die Räte seien in dieser Woche einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, dass durch den Gesteinsabbau schon genügend Unruhe im Wald herrsche. Man habe auch die Jäger gefragt. Diese befürchteten, dass das Wild zusätzlich gestört würde.

In anderen Bereichen nahe Wemding könnten dem Vernehmen nach durchaus weitere Trails entstehen. Der Wemdinger Stadtrat hat beschlossen, das Anlegen der Pfade heuer mit 5000 Euro zu fördern.

Eissportheim wird jetzt auch im Sommer genutzt

Der TSV hat mittlerweile auch eine Lösung gefunden, der Radler-Sparte geeignete Räume zur Verfügung stellen zu können. Sie kann im Sommer das Gebäude am Eisplatz nutzen. Dafür muss Anton Eireiner zufolge das Bauwerk, das der Stadt gehört, erst einmal auf Vordermann gebracht werden. Dach und Teppichboden seien marode. Zudem wolle man das Eissportheim erweitern. Für die Maßnahmen seien Kosten und Eigenleistungen in Höhe von an die 30.000 Euro kalkuliert. Den Großteil davon will der Verein stemmen. Der Stadtrat genehmigte jetzt einen Zuschuss in Höhe von zehn Prozent. Zusammen mit den Aufwendungen für die Instandhaltung fördert die Kommune das Vorhaben mit etwa 4400 Euro.

Die Doppelnutzung durch den Eissport im Winter und die Mountainbiker im Sommer „passt optimal“, so Eireiner. Die Radler könnten auf dem Eisplatz üben und im Gebäude Schulungen anbieten.