17:32 Uhr

Auf der Suche nach Trails für Mountainbiker rund um Wemding

Solche Pfade durch den Wald – in der Szene werden sie als „Trails“ bezeichnet – mögen Mountainbike-Fahrer. Der TSV Wemding will im Forst im Umfeld der Stadt solche Wege einrichten.

Plus Die Mountainbike-Abteilung des TSV Wemding will Strecken im Umfeld der Stadt ausweisen. Warum das auf Fünfstettener Gebiet schwer wird.

Von Wolfgang Widemann

Fahrradfahren ist „in“. Das trifft auch auf die sportliche Variante mit geländegängigen Rädern zu. Viele von diesen Freizeitsportlern brausen am liebsten durch den Wald, am besten auch noch steile Hänge hinab. Die entsprechenden Pfade, die bisweilen noch mit baulichen Maßnahmen (zum Beispiel Steintreppen und Holzstämmen) aufgepeppt werden, heißen in der Mountainbiker-Szene „Trails“. Solche will die im vorigen Jahr neu formierte Mountainbike-Abteilung des TSV Wemding in der Gegend um die Stadt offiziell anlegen. Aber es gibt auch noch andere Neuigkeiten aus dem Verein zu diesem Thema.

