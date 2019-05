25.05.2019

Auf die Schweinepest vorbereitet

Übung am Landratsamt

„Afrikanische Schweinepest“ oder kurz ASP, klingt gefährlich, ist sie auch, aber nur für Schweine. Bei diesen Nutztieren verläuft die Seuche nahezu immer tödlich. Für andere Tiere und für Menschen ist sie völlig ungefährlich, außer für Schweinehalter: Bricht sie bei Haus- oder Wildschweinen aus, ist mit dramatischen wirtschaftlichen Folgen zu rechnen.

Egal, wo die Seuche in Deutschland ausbricht, der Handel für die ganze Bundesrepublik wäre betroffen, Schäden in Milliardenhöhe wären die Folge. Darauf weist das Landratsamt hin. Viele Schweinehalter würden zur Aufgabe ihrer Betriebe gezwungen sein. Daher sei es notwendig und wichtig, so gut wie möglich vorbereitet zu sein.

Diese Vorbereitungen laufen der Behörde zufolge „zum Großteil im Verborgenen“. Dazu gehören die Beschaffung von Material, die Einrichtung von Verwahrstellen für verendete Wildschweine, Fortbildungen für Fachpersonal, aber auch zahlreiche Informationsveranstaltungen insbesondere für Landwirte und Jäger sowie Planungen von Fahrzeugdesinfektionsschleusen mit der Feuerwehr.

Nun fand am Landratsamt eine Übung des Veterinäramtes mit Unterstützung der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) und der Kommunikationsgruppe Führung (KomFü) statt. Dabei waren auch zahlreiche externe Fachberater von Feuerwehr, THW, Johanniter-Unfallhilfe, DLRG, Rotem Kreuz, Polizei und Bundeswehr.

Grundlage der Übung war ein fiktiver Fund eines an ASP verendeten Wildschweines. Dies diente dazu, den Ablauf der notwendigen Maßnahmen bei einem Ernstfall zu simulieren. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz nahm in starker Besetzung mit den Mitarbeitern des Landratsamtes teil. In einer Besprechung nach der Übung wurde ein durchweg positives Resümee gezogen. Man habe auch wichtige Erkenntnisse gewonnen, die für Ernstfall sehr wertvoll seien – „denn die Frage ist nicht, ob die Afrikanische Schweinepest kommt, sondern nur wann sie Deutschland erreicht“. (pm)

