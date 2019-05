16.05.2019

Auf geht’s zum Finale

Am Freitag gibt’s den Bandwettbewerb-Sieger

Am kommenden Freitag, 17. Mai, fällt die Entscheidung im ersten Band- und Musikerwettbewerb der Interessensgemeinschaft „Rainer Winkel“. Um 19.30 Uhr werden im Kolping-Jugendtreff in Thierhaupten (am Festplatz) drei Bands den Sieger unter sich ausmachen.

R.A.D.- (Repulsive and delicious) aus Rain/Neuburg, Lärmliebe aus Holzheim und Katsche & Band haben das Halbfinale für sich entscheiden können. Nun geht es in die Endrunde. „Der Eintritt ist frei und wir würden uns über ein volles Haus sehr freuen“, so Vorsitzender Johannes Geier. Der Sieger wird dann am 27. Juli auf dem 6. Rainer Winkel-Festival den Support von Keller Steff BIG Band stellen. „Also, nichts wie hin und den eigenen Favoriten unterstützen oder einfach drei ganz verschiedene Bands aus der Region kennenlernen“, so Geier. (dz)

Weitere Info unter www.rainer-winkel.de/bandwettbewerb oder Anmeldung unter www.rainer-winkel.de/kulturkalender Telefon 08276/589297.

Themen Folgen