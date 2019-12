28.12.2019

Auf, haltet euer Herz bereit!

Bäumenheimer Chöre und Instrumentalisten stimmten gemeinsam auf Weihnachten ein

Am vierten Adventssonntag hatten die Bäumenheimer Chöre zu einem stimmungsvollen, vorweihnachtlichen Konzert in die Pfarrkirche Maria Immaculata eingeladen. Marianne Lechner, Leiterin des Kirchenchores und der VSG-Sängerinnen, Willi Bernert, Dirigent des Gesangvereins, sowie Claudia Kleinle als Leiterin der Gruppe Saitenkratzer, hatten ein ansprechendes harmonisches Programm zusammengestellt und einstudiert.

Zur Eröffnung spielte Andreas Waldyra mit gewohnter Sicherheit festliche Orgelklänge. Nach dem gregorianischen Choral „Veni, veni Emanuel“, welcher die Befreiung Israels herbeisehnt, konnte der Gesangverein besonders gefallen mit dem hoffnungsvollen Lied „Auf haltet euer Herz bereit“ oder dem sanften, einfühlsamen „Ave Maria“ von Karl Haus.

Singfreudig und gut disponiert zeigten sich einmal mehr die VSG-Sängerinnen, die schlichte, volkstümliche Weisen wie „Freude über Freude“ oder „Was soll das bedeuten“ in neuen Sätzen vortrugen.

Der wie immer bestens vorbereitete Kirchenchor erfreute unter anderem mit dem Stück „O kalte Nacht“, das von der Herbergssuche erzählt oder dem melodiös schwingenden „Es blühen die Maien“, welches von den Erlebnissen der Hirten berichtet.

Die Instrumentalgruppe Saitenkratzer bildete mit ländlichen Volksweisen wie dem „Altfränkischen Menuett“, der „Mitterndorfer Redoute“ oder dem melancholischen „Erev Ba“ einen klang- und stimmungsvollen Rahmen zu den Chorsätzen.

Eindrucksvoll trug der Gesangverein im seinem zweiten Teil das Lied „Heilige Nacht“ vor und beendete mit dem schlichten „Wir knien hier an deiner Krippen“ des Augsburger Komponisten Arthur Piechler das Konzert.

Einfühlsam und doch ausdrucksstark verband Claudia Bernert mit nachdenklichen Worten die musikalischen Beiträge. In ihrem Schlusswort dankte sie den Zuhörern für ihr Kommen und allen Mitwirkenden, darunter den fünf Sängern vom Augsburger Chor Vox Augustana, welche den Gesangverein für dieses Konzert verstärkt hatten. Nach dem gemeinsamen Schlusslied „O du fröhliche“ spendeten die Zuhörer stehend Beifall und brachten so ihre Freude und Anerkennung zum Ausdruck. Der Gesamterlös der Veranstaltung kommt, wie in den vergangenen Jahren, einem gemeinnützigen Zweck zugute.

Das Konzert bildete den Abschluss des Asbach-Bäumenheimer Kulturherbstes und war gleichzeitig ein Jubiläumskonzert zum 125-jährigen Bestehen des Gesangvereins.

