vor 38 Min.

Auffahrunfall in der Dillinger Straße

Ein 23-Jähriger beschleunigt sein Auto im zähfließenden Verkehr. Es kommt zu einem Auffahrunfall. Wie hoch der Schaden ist.

Auf der Dillinger Straße in Donauwörth ist es am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 23-jähriger Nördlinger war laut Polizeibericht mit seinem Auto in Richtung Riedlingen unterwegs. Es kam zu zähfließendem Verkehr.

Laut Zeugen und der einige Fahrzeuge hinter ihm fahrenden Streifenbesatzung packte den Rieser offenbar plötzlich die Ungeduld. Mit laut aufheulendem Motor beschleunigte er seinen Audi kurz, schaffte es jedoch nicht mehr, das Fahrzeug rechtzeitig wieder zum Halten zu bringen. Es kam zum Auffahrunfall auf das Auto einer 65-jährigen Donauwörtherin.

Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, dem Verursacher wird durch die Polizei ein Bußgeldbescheid in deutlich dreistelliger Höhe zugestellt. Der Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 2.500 Euro. (dz)

