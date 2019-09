Aufnahmestopp in Heilig Kreuz: Jetzt gibt es eine Lösung

Plus Knapp 50 Kinder bekamen heuer Absagen von der Donauwörther Realschule. Das soll künftig nicht mehr passieren.

Aufnahmestopp an der Donauwörther Realschule Heilig Kreuz: Diese Nachricht hatte im Sommer vor allem bei betroffenen Eltern für Unmut gesorgt. (Knapp 50 Kinder, die dort gerne in eine der drei fünften Klassen aufgenommen worden wären, bekamen damals eine Absage. Denn den insgesamt 139 Neu-Anmeldungen standen lediglich 93 verfügbare Plätze an dieser kirchlichen Einrichtung gegenüber.

Betroffen waren beispielsweise Buben und Mädchen aus Tapfheim. Sie wurden gebeten, sich – wegen der günstigen Zugverbindung – an der St. Bonaventura-Realschule in Dillingen anzumelden. In Einzelfällen ergab sich daraus die Situation, dass Geschwister aus ein und derselben Familie nun in verschiedenen Landkreisen unterrichtet werden.

Schulwerk: ein einmaliger Fall

Dieser Aufnahmestopp soll allerdings ein einmaliger Fall gewesen sein, wie das Schulwerk der Diözese Augsburg signalisiert, das ja Träger der beiden kirchlichen Realschulen in Donauwörth – Heilig Kreuz und St. Ursula – ist. Wie dessen Direktor Peter Kosak auf Anfrage mitteilt, hat man eine eine Lösung gefunden: „Wir haben diese Situation damals sehr bedauert, sie war uns ganz und gar nicht recht. Und deshalb machen wir es möglich, dass schon ab dem kommenden Schuljahr 2019/20 auch an St. Ursula Koedukation stattfindet.“

Das bedeutet, dass sich diese ursprünglich reine Mädchenrealschule nun auch für Buben öffnet – genauso wie es seit heuer schon umgekehrt ist, dass nämlich an der früheren Knabenrealschule Heilig Kreuz jetzt auch Mädchen unterrichtet werden. Hat St. Ursula derzeit nur eine fünfte Klasse, so wird es ab September 2020 zwei Eingangsklassen geben – mit Mädchen und Buben. Somit können rund 30 Kinder mehr aufgenommen werden. Das wiederum entlastet die Heilig Kreuz-Realschule.

Im Frühjahr 2020 wird der Anbau beginnen

Ohnehin befinden sich ja die beiden Schulen derzeit bekanntlich im Umbruch – nicht nur was die Koedukation betrifft. Heilig Kreuz in der Neudegger Allee soll angebaut und generalsaniert werden – im Frühjahr 2020 rollen die Bagger an.

Und St. Ursula wird dann in einigen Jahren folgen und vom jetzigen Standort Klostergasse ebenfalls in die Neudegger Allee umziehen, sobald dort ihr Neubau errichtet sein wird. Dann werden Heilig Kreuz und St. Ursula unmittelbare Nachbarn sein mit teilweise gemeinsam genutzten Räumlichkeiten.

Ab dem Zeitpunkt dieses Umzugs wäre die reine Mädchenrealschule ohnehin eine gemischte Schule geworden – so war es vorgesehen. Nun aber reagiert das Schulwerk auf die Notwendigkeit, schon früher diesen Schritt im Erziehungskonzept von St. Ursula zu vollziehen.

Landrat Rößle: "Das ist unbefriedigend"

All diese Überlegungen des Schulwerks stützen sich auf die Annahme, dass die Nachfrage in etwa so groß ist wie bei der Anmeldung zum aktuellen Schuljahr. „Wir waren ja selbst überrascht, wie viele Eltern Kinder aufgrund unserer Öffnung für Mädchen angemeldet haben“, schildert Schulwerks-Direktor Peter Kosak. „Wir hätten sie auch gerne alle aufgenommen – Platz wäre da. Allerdings ist dieser zur Verfügung stehende Platz auch dringend für die Bauphasen notwendig, um entsprechend ausweichen zu können, wenn es eng wird. An eine vierte Klasse in der fünften Jahrgangsstufe war deshalb – zumindest im laufenden Schuljahr – nicht zu denken.

Auch der Kreisausschuss hat sich mit diesem Thema in seiner gestrigen Sitzung befasst. Landrat Stefan Rößle und seine Kollegen bezeichneten den Aufnahmestopp bei Heilig Kreuz als „überraschend“ und „unbefriedigend“ und signalisierten, man wolle auf politischer Ebene an guten Lösungen mitwirken. Oder – wie es Kreisrat Dr. Andreas Mack formulierte: „Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Voraussetzungen dafür da sind, dass alle, die bei uns beschult werden wollen, auch einen Platz bekommen.“

Da der Landkreis zuständig ist für die Schülerbeförderung, entstehen ihm Mehrkosten dadurch, dass einheimische Schüler nun weitere Strecken zurücklegen müssen. Allerdings in geringfügiger Höhe von lediglich 1000 Euro. Der Landkreis vertraut nun darauf, dass die in Aussicht gestellte Entspannung mit dem neuen Schuljahr tatsächlich auch eintritt.

