00:31 Uhr

Auftakt für die Digitalisierung im Landkreis

Im Herbst wird ein Bürgerdialog starten, Konzept soll bis Jahresende vorliegen

Was genau müssen wir tun für einen digitalen Landkreis Donau-Ries? Mit dieser Fragestellung beschäftigten sich Politik, Verwaltung und Experten in einer Auftaktveranstaltung – vor Ort im Landratsamt und als Livestream im Internet. Als eine von bayernweit zehn Gebietskörperschaften wurde der Landkreis in ein Pilotprojekt des Zentrums Digitalisierung Bayern (ZDB) aufgenommen. Damit gehört die Region zu den Wegbereitern in Schwaben und in Bayern, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Durch den Prozess begleitet wird der Landkreis von der Münchner Beraterfirma Urban Mobility Innovations.

Nun werde ein auf den Landkreis abgestimmtes, maßgeschneidertes Digitalisierungskonzept erarbeitet, um die richtigen Weichenstellungen für eine digitale Zukunft einzuleiten. Der erste Schritt auf dem Weg zum Konzept war eine sogenannte Kickoff-Veranstaltung im Landratsamt in Donauwörth. Eingebunden waren kommunale Entscheidungsträger, Spitzenkräfte der Verwaltung sowie Experten und Akteure aus der Region. Wie ernst es alle Beteiligten mit der Gestaltung des digitalen Wandels meinen, zeigte die angeregte und konstruktive Diskussion. „Ob digitale verwaltungsinterne Prozesse oder digitale Kompetenz der Bürger, diesen Aufgaben stellen wir uns“, so Landrat Stefan Rößle.

Der neuen Koordinatorin für Digitalisierung in der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit, Gabriele Theiler, war es wichtig, nicht nur über Digitalisierung zu reden, sondern auch digital zu agieren. Die Veranstaltung wurde parallel als YouTube-Livestream angeboten und ist weiterhin für Interessierte einsehbar unter youtube.com/user/LandkreisDonauRies. „Im Herbst wird ein Bürgerdialog starten, in den Anregungen und Unterstützung aller Bürger einfließen können. Der Livestream ermöglicht uns Partizipation von Beginn an“, so Theiler.

Wie geht es weiter? Die Experten betrachten den aktuellen Stand der digitalen Transformation und führen Experteninterviews. Als Ergebnis sollen die wichtigsten Bereiche, in denen die größten umsetzbaren Entwicklungschancen gesehen werden, ausgewählt und weiterbearbeitet werden. Dazu sind Workshops und Infoveranstaltungen mit Fachleuten und Vertretern der Verwaltung und ein Bürgerdialog geplant. Bis Jahresende wird das Digitalisierungskonzept vorliegen, auf dessen Grundlage konkrete Projekte umgesetzt werden.

Zu Konzept und zum Stand der Umsetzung informiert das Regionalportal unter donauries.bayern/digitalisierung. (pm)

