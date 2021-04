Aufwachsen mit fünf Geschwistern: Eine Rainer Großfamilie erzählt

Plus Beziehungen zwischen Schwestern und Brüdern können glücklich, aber auch schwierig sein. Die Bergers aus Rain erzählen.

Bei der Familie Berger in Rain herrscht lebhaftes Treiben. Fröhliche Worte fliegen hin und her, lachend werden Erinnerungen wachgerufen und im verbalen Schlagabtausch der Geschwister gibt es kaum eine Verschnaufpause. Da schwingen so viel Wärme und Nähe zwischen den Worten durch; da ist so viel innige Übereinstimmung spürbar!

Für den Welttag der Geschwister sind fünf der sechs Brüder und Schwestern im Garten ihres Elternhauses - mit Maske und auf Abstand - zusammengekommen, um zu erzählen, wie es ist, in einer kinderreichen Familie aufzuwachsen. Franz (62), der Älteste, ist bei diesem Treffen beruflich verhindert. Aber Andreas „Andy“ (58), Heidi (57, heute verheiratete Irouschek), Angelika „Geli“ (54, heute Ringer), Thomas „Thomson“ (53) und Christine (52, heute ebenfalls Irouschek) nehmen die Gelegenheit gern wahr, um sich wieder mal zu sehen. Sie können gar nicht ohne die anderen, sind es von klein auf gewohnt, einander zu haben – mit allen Vor- und Nachteilen.

Sparsamkeit war das oberste Gebot in der Familie aus Rain

Nachteile – welche sind das? Da tun sich alle fünf anwesenden Geschwister tatsächlich erst einmal schwer, welche zu finden. Dann ist das Gelächter groß, als ihnen die gemeinsamen Mahlzeiten einfallen. „Wenn’s ums Essen ging, gab es schon manchmal Gerangel“, erzählt Andy. Unsere Mutter hat ja immer große Töpfe voll gekocht, aber wer nicht schnell genug gegessen hat, für den hat es nicht mehr für eine zweite Portion gereicht. Hunger hat trotzdem keiner gelitten.“

Einschränkungen hat es auch in räumlicher Hinsicht gegeben. Drei Schlafzimmer für sechs Kinder – da mussten sich immer zwei eines teilen. Auch im gemeinsamen Spielzimmer galt es, zusammenzurücken. „Es gab halt keine wirkliche Rückzugsmöglichkeit“, schildert Heidi. „In der Pubertät hätte ich mir das schon manchmal gewünscht.“

Wo so viele Menschen aufeinanderprallen herrscht natürlich nicht immer Harmonie, auch wenn die Berger-Kinder es rückblickend genossen haben, nie alleine zu sein. „Bei uns war ständig Trubel, wir hatten immer jemanden zum Reden und zum Spielen. Alle Einzelkinder aus Nachbarschaft und Freundeskreis waren meistens bei uns, weil immer was los war.“ Schmunzeln müssen sie, wenn sie sich an Streitereien erinnern. „Da sind schon mal Glastüren und andere Gegenstände zu Bruch gegangen“, sagt Andy und grinst über das ganze Gesicht. Zerbrochen ist dabei freilich nie die herzliche Verbundenheit, die sie alle untereinander noch immer spüren.

Die Geschwister Berger im Fasching 1971: (hinten von links) Franz, Heidi, Andreas, (vorne von links) Angelika, Christine und Thomas. Foto: Würmseher

Die sechs Geschwister sind gereift: "Wir haben gelernt, den Wert der Dinge zu schätzen!"

Kleidung und Spielsachen – das waren auch Themen, bei denen sich Einschränkungen bemerkbar gemacht haben. Natürlich hatten andere Kinder mehr Barbiepuppen und überhaupt manchmal ein wahres Spielzeugparadies. Aber für die Berger-Kinder war es normal, dass nicht jeder Wunsch erfüllt werden konnte. „Sparsamkeit war das oberste Gebot“, mussten die sechs lernen.

„Die jüngeren Geschwister mussten immer die Klamotten der älteren auftragen. Das war schon manchmal peinlich in der Schule“, erinnert sich Geli. „Glück hatte nur Christine, die Jüngste. Sie war so dünn, dass ihr nichts von den abgetragenen Sachen gepasst hat.“ Wieder ist das Gelächter groß.

Und wieder hat es den Anschein, als seien diese Nachteile nicht wirklich wichtig gewesen. Die sechs Geschwister sind als Kinder daran gereift. „Wir haben gelernt, den Wert der Dinge zu schätzen“, bekennt Andy. „Eine Breze zum Beispiel war für uns immer etwas Besonderes, die hat es nicht so oft gegeben.“

Rainer Großfamilie: Prinz-Eisenherz-Haarschnitt für alle

Mit Grausen allerdings denken die Geschwister an ihre Erlebnisse zurück, wenn es ums Haareschneiden ging. Damals kam die Friseurin ins Haus und hat gleich alle in einem Aufwasch drangenommen. „Unsere Mutter hat ihr angeschafft, allen die Haare möglichst kurz zu schneiden, damit das Ergebnis dann für eine Weile anhält“, erzählt Heidi. „Da hat sie uns dann allen einen Prinz-Eisenherz-Schnitt verpasst. Und billig musste es ja auch sein. Drei Mark hat das pro Kind gekostet.“

Verzichten mussten die Berger-Kinder auf Skikurse mit ihren Schulklassen. Derartige Reisen über mehrere Tage waren finanziell einfach nicht drin. „Das war manchmal nicht einfach“, bekennt Heidi. „Und der Moment, wenn die anderen losgefahren sind, war dann auch mal bitter.“ Als die Berger-Kinder dann größer waren, haben sie ihr Taschengeld mit Ferienjobs und dergleichen aufgebessert, um selbst etwas zu den Abschlussfahrten beizutragen und sich so manchen Wunsch mehr leisten zu können. „Manchmal ist Mama auch eine Extrarunde Putzen gegangen.“

Ein Familienauto gab es nicht. „Wir sind alles mit dem Fahrrad oder dem Zug gefahren“, erzählt Thomas. „Und es hat uns an nichts gefehlt.“ Sie sind sich alle einig, bei dieser rückblickenden Bewertung ihrer Kindheit. Da fliegen die Anekdoten nur so hin und her, wenn sie von Picknick-Ausflügen reden, von Fahrrädern, die vom größten bis zum kleinsten Kind durchgereicht wurden, von Urlaubsreisen, die nicht stattgefunden haben und von anderen Dingen mehr. „Wir hatten eine wirklich schöne Kindheit, waren viel draußen, haben Kartoffelfeuer im Garten gemacht und manches Abenteuer erlebt.“

"Das Schönste ist: Wir sind immer füreinander da"

Der Geräuschpegel schlägt immer höher aus beim Erzählen. Der Austausch an Erinnerungen wird immer temperamentvoller. „Das Schönste ist“, so empfinden sie alle übereinstimmend, „es kann sein, was will, wir sind immer Familie und sind immer füreinander da.“

Diese Erfahrung haben alle sechs aus ihrer gemeinsamen Kindheit ins Erwachsenenleben mitgenommen. Christine: „Wenn es hart auf hart kommt, können wir auch heute immer aufeinander zählen.“ Und Andy fasst es so zusammen: „Wir haben nicht nur von unseren Eltern gelernt, was Respekt und Anstand bedeuten, sondern vor allem auch als Geschwister im Miteinander voneinander. Dass wir uns haben, war für uns das Beste, was uns passieren konnte.“

