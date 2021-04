vor 14 Min.

Aus dem Landkreis Donau-Ries kommen bisher 38 „Schulen für die Welt“

Plus Bei dem von Landrat Rößle angestoßenen bundesweiten Projekt sind knapp 14 Prozent erreicht. Doch Corona bremst bei dieser Aktion das Anfangstempo.

Landrat Stefan Rößle legt stets viel Wert darauf, der interessierten Öffentlichkeit zu zeigen, was der Landkreis Donau-Ries auf den verschiedensten Feldern der Kreispolitik vorzuweisen hat. Aktuell sollen hierzu in naher Zukunft digitale Plattformen für „Best-Practice-Beispiele“ im Bereich der Energiewende sowie der Nachhaltigkeit erarbeitet werden, die aufzeigen, was der Landkreis in den zurückliegenden Jahren auf diesen Gebieten bereits erreicht hat. Wie das geschehen soll, damit hat sich jetzt der Umweltausschuss des Kreistags beschäftigt. Auch die Kommunale Entwicklungszusammenarbeit, konkret das Projekt „1000 Schulen für unsere Welt“ war Thema.

Themen folgen