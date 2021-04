Aus falschem Brandalarm resultieren fünf Corona-Anzeigen

In Tagmersheim wurde der Verdacht auf einen Wohnhausbrand gemeldet. Der Rauch stammte aber von einem Lagerfeuer. Darum saßen allerdings mehr Leute als erlaubt.

Eine Frau hat am Dienstagabend gegen 21 Uhr von ihrem Balkon in Tagmersheim aus starke Rauchschwaden in der Bauerngasse gesehen und einen Wohnhausbrand vermutet. Sie informierte daher per Telefon die integrierte Leitstelle, wie es von der Polizei heißt. Als wenig später Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen, stellte sich heraus, dass zwar ein Brand mit Rauchentwicklung vorlag, dieser jedoch von einem Lagerfeuer herrührte und keine Gefahr des Übergreifens auf Gebäude bestand. Daher rückten die Einsatzkräfte ohne Hilfeleistung wieder ab.

Eine Streife der Donauwörther Inspektion, die ebenfalls vor Ort war, entdeckte aber mehrere Personen und Getränkekisten um das Lagerfeuer. Teile der Gruppe entfernten sich beim Erblicken der Beamten zu Fuß in den zurückliegenden Teil des Anwesens. Die zurückbleibenden Personen aus mehreren Haushalten zeigten teils uneinsichtiges und respektloses Verhalten gegenüber den eingesetzten Kräften. Auf Grund des derzeitigen Inzidenzwertes wurde für fünf Teilnehmer des Treffens ein Verstoß gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen angenommen und jeweils eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet. Die vier Männer und eine Frau erwarten nun ein Bußgeldverfahren. (dz)