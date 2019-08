vor 5 Min.

Ausbau B25: Pläne sind jetzt einsehbar

Es geht um die Strecke Nördlingen-Möttingen

Die Regierung von Schwaben leitet das Planfeststellungsverfahren zum dreispurigen Ausbau der Bundesstraße 25 zwischen Nördlingen und Möttingen ein. Es handelt sich um den zweiten Bauabschnitt. Die Planung ist Bestandteil eines durchgängigen Ausbaukonzepts für die Bundesstraße 25 zwischen Nördlingen und Donauwörth. Im Abschnitt zwischen Möttingen und Donauwörth wurde die Bundesstraße bekanntlich bereits in den vergangenen Jahren drei- beziehungsweise vierspurig ausgebaut.

Der Planfeststellungsbeschluss für den nordwestlichen ersten Bauabschnitt auf einer Länge von etwa 1,9 Kilometern von der Anschlussstelle Nördlingen-Süd (Verknüpfung mit der B 466) in Fahrtrichtung Donauwörth liegt vor, ist aber noch nicht rechtskräftig.

Der jetzige Planungsabschnitt betrifft nun die Fortführung dieser Planung in südöstlicher Richtung auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern und endet an der Kreuzung der B25 mit der Kreisstraße DON7. Auch dort soll die Fahrbahn auf drei Fahrstreifen mit einer Fahrbahnbreite von insgesamt zwölf Metern ausgebaut werden, um dem Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.

Für das Vorhaben einschließlich der naturschutzrechtlichen und landschaftspflegerischen Maßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen Reimlingen, Grosselfingen und Schmähingen beansprucht. Zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft sieht die Planung Kompensationsmaßnahmen vor.

Als ersten Verfahrensschritt hat die Regierung von Schwaben veranlasst, dass die Planunterlagen von Dienstag, 3. September, bis einschließlich Mittwoch, 2. Oktober, in den Gemeinden Möttingen und Reimlingen, in der Stadt Nördlingen sowie in der Verwaltungsgemeinschaft Ries für Interessierte und betroffene Bürger zur allgemeinen Einsicht ausgelegt werden. Zusätzlich besteht ab dem ersten Tag der Auslegung auch die Möglichkeit, die Planunterlagen auf der Internetseite der Regierung von Schwaben unter www.regierung.schwaben.bayern.de in der Rubrik „Planung und Bau“ einzusehen.

Parallel zur öffentlichen Auslegung erhalten Behörden und Träger öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme. Nach Ablauf der Auslegungsfrist haben Betroffene bis einschließlich 4. November Zeit, Einwände zu erheben. (dz)

