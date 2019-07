vor 18 Min.

Ausbau der B2: Planungen gehen weiter

Zuständige Stellen haben nun auch einen Abschnitt bei Monheim im Blick. Das ist der aktuelle Stand.

Von Wolfgang Widemann

Die zuständigen Stellen für die B2 im Landkreis Donau-Ries gehen beim beabsichtigten Ausbau der Bundesstraße zwischen Donauwörth und der Grenze zu Mittelfranken zumindest planerisch einen zweiten Abschnitt an. Das hat der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange bei einem Termin in Monheim mitgeteilt.

Als ersten Abschnitt haben die Behörden bekanntlich die Strecke zwischen Donauwörth und Kaisheim im Blick. Dort soll nicht allein wechselseitig eine Zusatzspur entstehen. Im Bereich der Verschlingungen soll die Bundesstraße sogar zweispurig werden. Nach Auskunft von Lange laufen inzwischen erste Untersuchungen. Zudem fänden erste Gespräche mit den Anliegern statt. „Wir setzen die Planungen möglichst schnell fort“, erklärte der Abgeordnete. Mittlerweile beschäftige man sich auch mit dem Teilstück zwischen Itzing und Monheim-Mitte. Dort soll ebenfalls das Zusatzspur-Konzept verwirklicht werden. Ziel sei es, die B2 nach und nach auszubauen: „Das ist eine wichtige Ader für unsere Menschen und unsere Industrie.“

Einen möglichen Zeitpunkt für den Baustart wolle und könne er aktuell aber nicht nennen, so Ulrich Lange. Bislang ist die Bundesstraße zwischen Donauwörth und Monheim nur an zwei Steigungen mit jeweils einer Zusatzspur versehen: am Kaisheimer Berg und am Itzinger Berg.

