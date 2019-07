Ausgesetzte Hunde: Große Resonanz,

vor 18 Min.

Das Schicksal der in Rain ausgesetzten Hunde beschäftigt offenbar viele Menschen in der Region. Auch eine Tierrechtsorganisation hat sich eingeschaltet.

Von Wolfgang Widemann

Das Schicksal der zwei Hunde, die am Sonntag in Rain offensichtlich ausgesetzt wurden (siehe auch hier: Unbekannte setzen zwei Hunde aus ) , beschäftigt in der Region viele Menschen. Das zeigt sich zum einen an zahlreichen Beiträgen in sozialen Netzwerken, zum anderen an der „großen Resonanz“, welche die Polizeiinspektion Rain ihrem Leiter Ralf Schurius zufolge verzeichnet.

Bei der Dienststelle habe sich eine Reihe von Personen gemeldet, die zu wissen glaubten, woher die Hunde stammen. Indes: Die Hinweise liefen alle ins Leere. „Da war nichts Greifbares dabei“, berichtet Schurius. Zu einem vermissten Hund gebe es eine große Ähnlichkeit, jedoch seien es eben doch unterschiedliche Tiere.

Tier-Detektivin bietet Hilfe an

Der Inspektion bot auch eine Tier-Detektivin ihre Hilfe an. Zudem teilten mehrere Anrufer mit, sie hätten Interesse daran, einen der Hunde bei sich aufzunehmen. Die Polizei sei aber hier nicht der richtige Ansprechpartner, so der Erste Hauptkommissar: „Da ist das Tierheim zuständig.“

Derweil haben die Ordnungshüter ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Wie gemeldet, wurde einer der Hunde an ein Metallgestänge am Neuhofweg in Rain angebunden.

500 Euro Belohnung

Das andere Tier tauchte im Bereich des Sportgeländes an der Donauwörther Straße auf. Um die Suche nach den Besitzern zu unterstützen, setzt die Tierrechtsorganisation Peta eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zu seiner Verurteilung führen.

Der Hundehalter hätte genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und ein Tierheim oder einen Tierschutzverein um Hilfe bitten müssen. Die Vierbeiner auszusetzen und einem ungewissen Schicksal zu überlassen, müsse bestraft werden. Bei den Hunden in Rain handelt es sich um einen Mischling (männlich, 50 Zentimeter groß, sechs Monate alt, braun-meliertes Fell, pinkfarbenes Halsband) und um einen Schnauzermix (weiblich, 25 Zentimeter groß, etwa fünf Jahre alt, grau-schwarzes Fell, orangefarbenes Halsband.

