Ausgetrocknetes Moor in Mertingen: Naturschützer sind ratlos

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Es kommt nicht oft vor, dass der Staat die Kommunen unterstützt. Wenn es um die Ziele des Klimaschutzes geht, ist er aber großzügig. Ausgetrocknete Moore, die Kohlendioxid, Lachgas und Methan freisetzen, werden zu einer Gefahr für die Atmosphäre.

Deshalb will die Regierung gegen die klimaschädlichen Ausgasungen vorgehen. Millionen stehen dafür zur Verfügung. In Mertingen sollte nun der Stadelbach aufgestaut und renaturiert werden, damit dafür vorgesehene Grundstücke feuchter werden können. Das staatliche Programm sieht eine Unterstützung für Landwirte vor, falls das Wasser deren angrenzende Grundstücke beeinträchtigt.

In Leipheim wurde ein Moor bereits zu neuem Leben erweckt. Dort tummeln sich inzwischen Störche, ist die Zahl der Bekassinen gestiegen und lässt sich manchmal der Große Brachvogel sehen. Die Wasserralle ist wieder zu hören. Rohrweihen, Rot- und Schwarzmilane gehen in dem wieder erstandenen Feuchtgebiet auf Jagd. Und es gibt große Bestände von Wollgras. Am Ende ließ die Entscheidung des Mertinger Gemeinderats gegen das Projekt Wiedervernässung zumindest die Naturschützer ratlos zurück. Denen bleibt jetzt nur eins: eine Ode an die Biber zu singen.

