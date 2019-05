vor 38 Min.

Ausgezeichneter Stadtführer

Der Stadtführer ist in der Donauwörther Tourist-Info erhältlich.

Gruppe der Wirtschaftsschule hat einen Preis gewonnen

Von Alexander Millauer

Wann wurde das Tanzhaus erbaut? Sie können diese Frage nicht aus dem Stegreif beantworten? Ein Stadtführer schafft Abhilfe. 18 Attraktionen Donauwörths sind in dem Heft in leichter Sprache aufgeführt. Kurz und prägnant schildert er die wichtigsten Fakten zu Gebäuden, Denkmälern oder der Stadtmauer. Eine Projektgruppe der Privaten Wirtschaftsschule Donauwörth (PWS) hat ihn voriges Jahr veröffentlicht. Nun wurden sie dafür von der Landeselternvereinigung der Wirtschaftsschulen in Bayern mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Zwei Jahre haben die elf Schüler an dem Projekt gearbeitet. Lehrerin Doris Glötzl hat die Arbeiten begleitet. Sie erklärt, was die leichte Sprache ausmacht: „Leichte Sprache bedeutet nicht nur zu reden, sondern auch zu verstehen, was gesagt wird.“ Menschen mit und ohne Behinderung sollen aus dem Stadtführer einen Mehrwert ziehen können.

An dem Stadtführer haben auch Klienten der Stiftung Sankt Johannes mitgearbeitet. Sie haben die Texte auch auf ihre Lesbarkeit hin überprüft. Viel habe man dabei voneinander gelernt. Das bestätigt Vanessa Lewetz, eine der Schülerinnen, die an dem Projekt beteiligt waren: „Ich möchte mich bei euch bedanken, dass wir diesen Weg mit euch gehen konnten“, sagte sie bei der Verleihung an die Klienten der Stiftung St. Johannes gerichtet. Auch Ronald Schock, einer der Klienten, erzählte, wie reibungslos die Zusammenarbeit abgelaufen sei: „Wir sind auch mit dem Rollstuhl durch die Stadt gefahren, um zu sehen, welche Hindernisse auftauchen.“ Hinweise zur Barrierefreiheit spielen im Stadtführer eine wichtige Rolle.

Dass am Ende überhaupt ein Stadtführer im Großformat entstanden ist, sei den Schülern zu verdanken, bestätigt Ulrike Steger von der Stadt Donauwörth: „Ursprünglich wollten wir nur ein Faltblatt machen.“ Doch das Engagement der Schüler war größer – und die Stadt habe von ihnen profitiert.

