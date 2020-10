Ausgrabungen der Archäologen in Großsorheim verschlingen rund 200.000 Euro

Eine in dieser Fülle rekordverdächtige Zahl an archäologischen Funden ist durch die nummerierten Steckschilder auf dieser Fläche im künftigen Baugebiet Großsorheim-Nord dokumentiert. Die Fachleute stießen bislang auf 1462 Befunde aus Siedlungen, die wohl bis in die Steinzeit zurückreichen.

Bild: Wolfgang Widemann