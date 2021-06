Ausstellung Natur-Struktur in Altisheim

Jochen Rüth trifft auf Heide Nonnenmacher. Wann geöffnet ist

Nach zweimaliger Verschiebung ist es nun so weit: Gast der Sommerausstellung in der Keramikwerkstatt von Jochen Rüth in Altisheim ist Heide Nonnenmacher aus Nattheim. Sie zeigt unter dem Motto „Natur-Struktur“ ihre filigranen Porzellan-Skulpturen, die häufig an Korallen, Schwämme oder ähnlichen Organismen der Unterwasserwelt erinnern. Über ihre Arbeit sagt sie: „Ich arbeite experimentell, lote Dinge aus und bringe sie bis an die Grenze. Seit über zehn Jahren beschäftige ich mich mit der geologischen Besonderheit meines Heimatortes. Vor über 140 Millionen Jahren war hier das Jurameer. Die Petrefakten, die hier gefunden werden, sind einzigartig auf der ganzen Welt. Das Ziel war, das Innenleben der Objekte so fein zu gestalten, dass der Betrachter fast einer optischen Täuschung unterliegt. Ist es nun Papier, Stoff oder ein anderes Material?“ Die Keramikerin ist Mitglied der AIC (Académie Internationale de la Céramique). Ihre Arbeiten wurden unter anderem bei internationalen Keramik- und Porzellanbiennalen in Meißen, Taipeh, China und Korea gezeigt.

In Altisheim stehen ihre hauchzarten Objekte den massiven, durch geologische Prozesse und Vulkanismus angeregten skulpturalen Keramiken von Jochen Rüth gegenüber.

Die Ausstellung in der Keramikwerkstatt in der Willibaldstraße 8 in Altisheim ist geöffnet an den beiden Wochenenden 3./4. und 10./11. Juli: Samstag von 13 bis 19 Uhr Sonntag von 11 bis 19 Uhr oder nach Absprache (Telefon 09097/1814), unter Beachtung der geltenden Hygienebestimmungen.

Mehr Infos gibt es im Internet unter jochenrueth.de und nonnenmacher-design.de. (dz)