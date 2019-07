18.07.2019

Ausstellung zu Anne Frank an Leipelt-Schule

Gegen Rassismus und Antisemitismus

Am 12. Juni wäre Anne Frank 90 Jahre alt geworden. An ihrem Geburtstag haben bundesweit rund 40000 Schüler an das jüdische Mädchen, ihr weltbekanntes Tagebuch sowie die sechs Millionen Opfer des Holocaust erinnert. 250 Schulen beteiligen sich unter dem Motto „Anne Frank 90“. Schüler der Hans-Leipelt-Schule Donauwörth präsentierten zum Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus die Ausstellung „Anne Frank 90“.

Die Vorklassen der BOS und FOS erarbeiteten mit ihren Lehrkräften Florian Arloth und Simone Götz Führungen durch die Plakatausstellung „Anne Frank 90“. Es wurden szenische Features aus der Sicht von Anne Frank und Menschen aus ihrem unmittelbaren Umfeld präsentiert. Zusammen mit dem Koordinator für die Zusammenarbeit mit den Realschulen, Ottmar Müller, und der Schulleiterin Doris Barth-Rieder begrüßten die Schüler der Vorklassen der Hans-Leipelt-Schule im Rahmen eines Kooperationstags nun eine Gruppe der Anton-Jaumann-Realschule Wemding mit ihrer Konrektorin Alexandra Waschner-Probst und bezogen die Gäste in die Projektarbeit ein. Die Ausstellung „Anne Frank 90“ im Schülercafé und der Aula der Hans-Leipelt-Schule zeigt auf großformatigen Plakaten Franks Lebensgeschichte.

Der Schulaktionstag, die Ausstellung und die Präsentationen an der Schule richten sich gegen Antisemitismus und Rassismus. Junge Menschen sollen motiviert werden, sich für eine vielfältige und demokratische Gesellschaft einzusetzen. Die Hans-Leipelt-Schule, benannt nach einer Person aus dem Umfeld des Widerstandskreises Weiße Rose, zudem „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“, möchte mit derartigen Projekten junge Menschen dazu bewegen, sich für diese Werte einzusetzen. (pm)

