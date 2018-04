vor 33 Min.

Austausch nachträglich genehmigt?

Das Denkmalamt hat zu entscheiden, ob die Jugendstil-Türe an der Polizeiinspektion Rain zu Recht verschwunden ist.

Von Barbara Würmseher

Die Regierung von Schwaben fühlt sich als falscher Ansprechpartner für die aktuelle Situation in Rain, wo bekanntlich an der Polizeiinspektion vor rund sechs Wochen die alte Jugendstil-Türe – zugunsten eines modernen Eingangs – verschwunden ist. Entgegen der Auskunft des Landesamts für Denkmalpflege „sind wir nicht zuständig für den Austausch von Türen“, ließ Karl-Heinz Meyer, der Leiter der Pressestelle, auf Anfrage unserer Zeitung wissen.

Meyer: „Der Austausch der angesprochenen Eingangstüre erfolgte unter Federführung des Staatlichen Bauamts Augsburg auf Wunsch und mit Zustimmung der Polizei mit dem Ziel einer weiteren Verbesserung der Gebäudesicherheit. Gerade für Zugangsbereiche in Gebäuden von Sicherheitsbehörden gelten zum Schutz der dort Beschäftigten hohe technische Sicherheitsstandards, welche von den Fachbehörden zwingend zu beachten sind.“

Die Regierung hat nun das Staatliche Bauamt gebeten, die Angelegenheit noch einmal zu prüfen und bei Bedarf nachträglich eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis bei der dafür zuständigen Unteren Denkmalsschutzbehörde (Landratsamt Donau-Ries) einzuholen. Pressesprecher Meyer: „In diesem Fall werden die Anforderungen an Sicherheitsstandards und an die Barrierefreiheit sicherlich eine entscheidungserhebliche Rolle spielen.“

Rains Bürgermeister Gerhard Martin hat das Staatliche Bauamt ebenfalls kontaktiert und erreicht, dass nun ein denkmalrechtliches Verfahren in Gang gesetzt wird. Dieses Erlaubnisverfahren läuft ab wie eine vereinfachte Baugenehmigung und wird zunächst bei der Stadt Rain eingereicht, so erfuhr unsere Zeitung beim Landratsamt. Danach geht es an die Untere Denkmalschutzbehörde am Landratsamt und wird in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege entschieden. Demzufolge hängt letztlich alles am bayerischen Denkmalamt, das die nachträgliche Genehmigung erteilen kann oder auch nicht.

