00:31 Uhr

Austausch über Krankheiten

Unterstützung für Selbsthilfegruppen

Allein mit chronischen, schweren oder seltenen Erkrankungen fertig zu werden, kann sehr belastend sein. Helfen können Selbsthilfegruppen. Betroffene können sich dort über Probleme mit der Krankheit auf Augenhöhe austauschen, sich gegenseitig unterstützen und gemeinsam die vielen Herausforderungen bewältigen, die mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen einhergehen.

Die AOK Donauwörth fördert die gesundheitsbezogene Selbsthilfe und unterstützt die Gruppen auch finanziell. Sie stellt 112500 Euro in diesem Jahr für Selbsthilfegruppen im Landkreis bereit. „Unsere Selbsthilfegruppen vor Ort leisten einen wertvollen Beitrag und ergänzen damit die professionelle Gesundheitsversorgung“, so Ernst Schimana. Insgesamt unterstützt die Krankenkasse in ganz Bayern die Selbsthilfe in diesem Jahr mit rund vier Millionen Euro. Gefördert werden auch Landesorganisationen der Selbsthilfe und die Selbsthilfe-Kontaktstellen im Freistaat.

„Wir unterstützen unsere regionalen Selbsthilfegruppen nicht nur finanziell, sondern beraten und helfen auch tatkräftig mit bei konkreten Anlässen“, so Schimana. Die AOK stellt zum Beispiel ihre Räume für Gruppentreffen oder Veranstaltungen zur Verfügung oder hilft mit bei der Organisation. Der Umfang der Unterstützung richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf. (pm)

Wer eine gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppe leitet und für seine Aktivitäten finanziellen Bedarf sieht, kann sich an die AOK Donauwörth wenden. Telefon: 0906/76-134.

