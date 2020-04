12:41 Uhr

Auto an der Westspange in Flammen

In Donauwörth ist am Samstag ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Einsatz.

An der Westspange in Donauwörth ist am Samstagmittag ein Auto komplett ausgebrannt. Mit dem älteren Wagen war nach Angaben der Polizei ein 33-Jähriger unterwegs. Der bemerkte, dass der Pkw plötzlich Feuer fing und steuerte sofort einen Parkplatz an der Neudegger Allee an. Der Mann versuchte noch, mit einem Handfeuerlöscher die Flammen zu ersticken, was aber nicht gelang. Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth rückte mit etwa 25 Kräften an und löschte den Brand.

Auf einem Parkplatz an der Neudegger Allee ist dieses Auto komplett ausgebrannt. Der Fahrer war zuvor auf der Westspange unterwegs. Bild: Stecker

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 3000 Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. (dz)

