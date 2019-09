vor 4 Min.

Auto angefahren: Verursacher flüchtet

Eine Unfallflucht beschäftigt die Polizei in Rain.

Der Wagen war in der Hauptstraße geparkt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Wie die Polizei berichtet, ist am Dienstag in Rain ein Auto angefahren worden, das in der Hauptstraße geparkt war. Der Verursacher streifte die gesamte linke Seite des Wagens, kümmerte sich aber nicht um den Schaden.

Der beschädigte Pkw stand in einer Parkbucht gegenüber der Stadtverwaltung neben einem Behindertenparkplatz. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12.25 und 12.40 Uhr. Der Sachschaden liegt bei mindestens 3500 Euro. Möglicherweise wurde der Vorfall beobachtet.

Zeugen sollen sich bei der Polizei Rain melden:Telefon 09090/70070.

Themen Folgen