vor 42 Min.

Auto brennt auf Supermarkt-Parkplatz in Rain

Böse Überraschung für einen Autofahrer in Rain: Beim Einkaufen ist sein Auto in Brand geraten.

Vermutlich durch einen Defekt an der Batterie ist am Samstag ein Auto auf einem Netto-Parkplatz in Rain in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Halter, der zuvor eingekauft hatte, Brandgeruch – und zwar genau in dem Moment, in dem er sich um 17.20 Uhr wieder in den Wagen setzte. Ein Passant sah gleichzeitig, dass es aus dem Motorraum rauchte.

Obwohl sofort ein Feuerlöscher aus dem Geschäft herbeigeholt wurde, konnte nicht verhindert werden, dass der Motorraum ausbrannte. Die Freiwillige Feuerwehr Rain, die mit 20 Kräften und zwei Fahrzeugen anrückte, löschte die Flammen. An dem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 7500 Euro. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen