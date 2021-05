Auto durchbricht in Diemantstein einen Gartenzaun

Einen spektakulären Unfall hat ein junger Autofahrer in Diemantstein produziert. Der 23-Jährige hat jetzt mehrfach Ärger.

Im angetrunkenen Zustand hat ein junger Mann im Bissinger Ortsteil Diemantstein am Freitag einen Unfall verursacht – und jetzt einigen Ärger am Hals. Gegen 20.15 Uhr beobachtete der Polizei zufolge ein Anwohner, wie ein Pkw einen Gartenzaun an einem benachbarten Anwesen durchbrach und folglich in einem fremden Garten stand.

Bis zum Eintreffen der Beamten war der Pkw bereits mithilfe eines Baggers durch einen Verwandten des Fahrers vom Grundstück gezogen worden. Nach polizeilichen Ermittlungen vor Ort konnten der Unfallwagen und auch dessen Fahrer ausfindig gemacht werden.

Der Autofahrer ist angetrunken

Da bei dem 23-Jährigen aus dem Ries ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,6 Promille ergab, musste der junge Mann eine Blutprobe abgeben. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein sicher. Es erfolgte eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Das Auto war stark beschädigt, der durchbrochene Zaun teilweise zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro. (dz)

