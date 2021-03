17:58 Uhr

Auto erfasst in Mauren einen Hund: Teure Operationen

In Mauren hat ein Auto einen kleinen Hund erfasst. Nach dem Unfall flüchtet der Fahrer. Die Behandlung des Tiers ist teuer.

Ein 33-jähriger Hundebesitzer meldete sich am Samstag telefonisch bei der Donauwörther Polizei und gab an, sein Hund sei gegen 7.45 Uhr auf der Straße Im Unterdorf in Mauren von einem unbekannten Auto erfasst wurde. Die Gartentüre sei nicht richtig verschlossen gewesen und so sei das Tier – ein zehn Jahre alter Rehpinscher – auf die Straße gelangt.

Der Hund wurde von einem weißen Kleinwagen erfasst und schwer verletzt. Mehr ist zum momentanen Zeitpunkt zu dem flüchtigen Verursacherfahrzeug nicht bekannt.

Der Hund wird mehrfach operiert: Die Kosten belaufen sich auf rund 7000 Euro

Der Hund befindet sich momentan in einer Tierklinik, die Behandlungskosten für diverse Operationen bewegen sich bereits aktuell in einer Höhe von rund 7000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Da der Fahrer des Unfallwagens nach dem Anprall mit dem Rehpinscher weiter fuhr, wird nun gegen ihn ermittelt – unter anderem wegen des Verdachts auf Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Donauwörth entgegen. Telefon: 0906/706670. (dz)

