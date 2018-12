vor 52 Min.

Auto fährt in Schaufensterscheibe

Unfall: 81-Jähriger rutscht vom Bremspedal ab, und gibt stattdessen Gas

Ein kurioser Unfall ereignete sich, wie die Polizei mitteilt, am Heiligen Abend vormittags kurz nach 9 Uhr in Donauwörth. Ein 81-jähriger Autofahrer hatte vor, vor einer Bäckerei in der Sallinger Straße einzuparken. Dabei rutschte er nach seinen eigenen Angaben mit dem Fuß vom Bremspedal ab und trat statt sein Auto zum Stehen zu bringen, versehentlich aufs Gas.

Der Wagen überfuhr einen Randstein und prallte gegen die etwa vier Quadratmeter große Schaufensterscheibe einer Bäckerei, deren Glas daraufhin zerbrach. Außerdem wurde das Mobiliar im Inneren teilweise beschädigt.

Glücklicherweise ging der Unfall – abgesehen vom Sachschaden – relativ glimpflich ab. Lediglich eine 69-jährige Freu erlitt leichte Verletzungen. Sie befand sich als Kundin zum Unfallzeitpunkt in der Bäckerei und stand am Verkaufstresen, wo sie von einem Stuhl getroffen wurde. Außerdem wurde ein Hund, der direkt neben der zerbrochenen Scheibe stand, am Bein verletzt.

Während für die Kundin keine ärztliche Versorgung erforderlich war, musste der Hund zu einem Tierarzt gebracht werden. Laut Polizei entstand beträgt die Höhe des Sachschadens etewa 10000 Euro.

