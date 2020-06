05:30 Uhr

Auto fährt zu schnell in Spielstraße: Bub verletzt sich

Am Samstag stürzte ein Junge in einer Spielstraße, weil eine Frau mit ihrem Auto viel zu schnell unterwegs war. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Autofahrerin fuhr zu schnell in einer Spielstraße in Donauwörth. Die Folge: Ein Neunjähriger verletzte sich an der Hand. Die Polizei sucht nach der Frau.

Ein Neunjähriger auf Inlineskatern ist am Samstag gestürzt, weil eine Autofahrerin viel zu schnell durch eine Spielstraße in Donauwörth gefahren ist. Die bisher noch unbekannte Frau war laut Polizei gegen 16 Uhr in ihrem Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in dem verkehrsberuhigten Bereich in der Amaliastraße unterwegs gewesen. Der Bub, der sich auf Inlinern in der Mitte der Straße befand, musste ausweichen und stürzte. Dabei verletzte er sich an der linken Hand.

Autofahrerin hielt nicht an, um dem Neunjährigen zu helfen

Die Autofahrerin fuhr einfach weiter, ohne anzuhalten und sich um das Kind zu kümmern. Zu einer Kollision zwischen dem Wagen und dem Neunjährigen kam es den Beamten zufolge nicht. Der Fall wurde erst am Mittwoch bei der Polizei angezeigt. Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht gegen unbekannt eingeleitet. Die Frau wird auf etwa 30 bis 35 Jahre geschätzt und fuhr einen schwarzen Mercedes.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/ 706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (dz)

