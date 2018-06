vor 35 Min.

Auto gerät auf derB16 ins Schleudern

Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab. Schaden von rund 6000 Euro

Eine 19-Jährige hat am Mittwochabend auf der B16 bei Riedlingen einen Unfall gebaut. Der ging glücklicherweise mit Blechschaden ab. Die Autofahrerin, die gegen 20.45 Uhr von der Südspange her in Richtung Tapfheim unterwegs war, kam laut Polizei auf dem Brückenbauwerk neben dem Kreisverkehr nach rechts von der Straße ab und verlor die Kontrolle über den Wagen. Der geriet auf die Gegenfahrbahn, streifte auf dieser noch leicht einen anderen Pkw, bevor das Auto zur Leitplanke auf der linken Seite gelangte. Auch diese berührte der Pkw nur leicht. „Die Unfallverursacherin hatte großes Glück, dass es zu keinem direkten Zusammenstoß kam“, merkt die Polizeiinspektion Donauwörth an. Der Sachschaden summiert sich auf schätzungsweise 6000 Euro. Die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

