16:10 Uhr

Auto gerät in Brand

In der Berger Vorstadt in Donauwörth hat ein Auto gebrannt.

In der Berger Vorstadt hat ein Auto Feuer gefangen.

In der Berger Vorstadt ist am Mittwochnachmittag ein Auto in Brand geraten. Das Geschehen ereignete sich gegen 15.15 Uhr. Der Pkw konnte aber schon vor Eintreffen der Feuerwehr von der Polizei gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Themen folgen