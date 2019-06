vor 17 Min.

Auto kollidiert mit Radlerin

Obwohl eine 21-Jährige Radfahrerin deutliche Handzeichen zum Linksabbiegen gibt, wird sie von einer Autofahrerin überholt. Das führt zur Kollision.

Nach Angaben der Polizei ist eine 21-jährige Radfahrerin am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Donauwörth unterwegs gewesen. Sie wollte nach links in die Schodererstraße abbiegen, gab hierzu den Beamten zufolge deutlich Handzeichen und ordnete sich zur Fahrbahnmitte hin ein, als eine nachfolgende 76-jährige Autofahrerin dies nicht erkannte und die Radfahrerin überholen wollte.

Es kam so zur Kollision zwischen beiden, worauf die Radfahrerin zu Boden stürzte und sich dabei mehrere Schürfwunden zugezogen hatte. Sie habe daher im Krankenhaus behandelt werden müssen, so die Beamten.

