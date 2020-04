14:00 Uhr

Auto kracht gegen einen Sattelzug

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen einen Sattelzug. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Ein Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen bei Niederschönenfeld hat zu hohem Sachschaden geführt. Wie die Polizei mitteilt, war am Mittwoch gegen 9.15 Uhr ein Sattelzug auf der Staatsstraße 2047 von Rain kommend in Richtung Marxheim unterwegs. Aus Niederschönenfeld kommend – der nördlichen Ortszufahrt – fuhr ein Pkw auf die Staatsstraße zu, um nach links in Richtung Marxheim einzubiegen. Diese Straße ist mit dem Zeichen „Vorfahrt gewähren“ gegenüber der Staatsstraße untergeordnet, so die Beamten.

Die 52-Jährige Autofahrerin übersah den vorfahrtberechtigten Sattelzug und prallte gegen dessen linke Seite. Da sich ihr Fahrzeug bereits im Abbiegen befand, touchierte es mit der rechten Seite den Lkw und wurde anschließend nach links in den Straßengraben geschleudert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge konnten aber nicht mehr weiterfahren.

Jeweils 10.000 Euro Sachschaden an den Fahrzeugen

Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt. Auch der Sattelzug wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden beläuft sich ebenfalls auf etwa 10.000 Euro. Die Reifen und Bremsanlage wurden beschädigt. Die Pkw-Fahrerin kommt aus dem Lechgebiet, der 48-jährige Lkw-Fahrer und seine Arbeitgeberfirma kommen aus dem Bereich Koblenz. Die Verkehrsbehinderungen waren nur von kurzer Dauer, heißt es von den Gesetzeshütern. Zur Räumung der Straße konnten sich die Fahrzeuge noch aus eigener Kraft bewegen. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen