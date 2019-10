vor 23 Min.

Auto kracht gegen großen Stein: 4000 Euro Schaden

Wie die Polizei mitteilt, wollte in 44-jähriger Wemdinger am Donnerstag gegen 18.05 Uhr mit seinem Auto über einen Feldweg die Harburger Straße erreichen.

Beim Rangieren übersah er einige sogenannte Findlinge, die neben dem Feldweg abgelegt waren, und stieß mit voller Wucht gegen einen der großen, quaderförmigen Steine. Der Wagen wurde dadurch so stark im Heckbereich und an der Hinterachse beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beträgt über 4000 Euro, so die Beamten. (dz)

