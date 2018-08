vor 46 Min.

Auto kracht gegen landwirtschaftliche Zugmaschine

Die 21-Jährige am Steuer des Wagens missachtet die Vorfahrt des Gespanns. Der Pkw wird schwer beschädigt.

Eine 21-jährige Autofahrerin hat am Dienstagvormittag einen Verkehrsunfall bei Heroldingen verursacht. Das teilt die Polizei mit. Die junge Fahrerin kam auf der Ortsverbindungsstraße von Huisheim her auf die Ortsverbindungsstraße zwischen Heroldingen und Bühl zu. An der Einmündung in die Vorfahrtsstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden landwirtschaftlichen Gespanns. Es kam zum Zusammenstoß der schweren landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Vorbaugewichten mit dem einbiegenden Pkw vorne links. Dadurch entstand an dem Auto ein erheblicher Frontschaden, die Fahrerin blieb allerdings unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5100 Euro geschätzt, berichten die Gesetzeshüter.

