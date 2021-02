vor 50 Min.

Auto kracht in Donauwörth gegen einen Baum

Eine Unaufmerksamkeit hatte für einen Autofahrer in Donauwörth böse Folgen. Er krachte gegen einen Baum.

Durch eine Unachtsamkeit ist am Dienstag in Donauwörth ein Autofahrer verunglückt. Er war der Polizei zufolge um 9.15 Uhr auf der Augsburger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Der 65-Jährige kam auf der übersichtlichen Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen schanzte in der Folge über den Randstein auf einen neben der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen und krachte auf diesem gegen einen Baum.

Das durch den Aufprall nicht mehr fahrbereite Elektroauto wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt. Der Baum wurde ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3000 Euro. Der Fahrer blieb eigenen Angaben zufolge unverletzt. Die Beamten verwarnten ihn gebührenpflichtig. (dz)

